Ballando con le Stelle, Ornella Muti ancora contro Barbara D’Urso: “Pasquale è mio”

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IPA Ornella Muti e Pasquale La Rocca contro Barbara D'Urso

Se davanti a Barbara D’Urso ha preferito fare scena muta, dietro le quinte di Ballando con le Stelle Ornella Muti non si è di certo trattenuta. E con le sue ultime dichiarazioni sembra decisa ad inasprire ancora di più lo scontro con l’ex conduttrice Mediaset. Al centro della discussione c’è ancora una volta Pasquale La Rocca e il rapporto che si è creato con la sua attuale compagna di ballo. Così intenso da insinuare una presunta gelosia nella nuova giurata di Milly Carlucci.

Le nuove dichiarazioni di Ornella Muti contro Barbara D’Urso

Dopo il faccia a faccia della seconda puntata di Ballando con le Stelle, Ornella Muti si è sfogata a Ballando Segreto, lo spin off del dancing show di Milly Carlucci disponibile su RaiPlay. “Assurdo, inutile”, così l’attrice ha commentato l’attacco di Barbara D’Urso.

Quest’ultima si era lamentata in diretta proprio delle dichiarazioni di Ornella e Pasquale La Rocca: “Ho passato una settimana divertentissima, ero inconsapevolmente protagonista senza aver fatto nulla, ho solo detto che non mi era arrivata la passione. Di cosa sarei gelosa? Siete andati in giro tutta la settimana in tv a fare interviste”.

Davanti a questa sorta di rimprovero Ornella Muti ha preferito restare in silenzio per poi dire la sua con grande schiettezza: “Io mi affido a Pasquale, perché so chi è e come lavora. Ma quello che conosco riempie di tante cose e tante emozioni”.

Poi l’ennesima stoccata sul nodo della gelosia: “Capisco che uno ti guarda e pensa “cavolo però lo scorso anno c’ero io tra le sue braccia”. Perché diventa tuo. Pasquale è mio. Lui è speciale. I grandi gesti sono capaci a farli tutti. Lui è costante nella sua gentilezza”.

Non è mancato il giudizio di La Rocca: “Barbara ha voluto ritornare sulla questione e continuava a non comprendere il significato della parola gelosa”. Per il ballerino è stato usato con una accezione positiva: “Non come una gelosia morbosa, ma solo un modo per dimostrare che tieni a qualcuno”.

E sul voto espresso dalla giurata dopo l’esibizione, ha mostrato il suo disappunto: “Lei ha ribadito che la passione questa volta era arrivata, ma la parte tecnica no”.

Il bacio tra Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Ma le polemiche non sono stato l’unico argomento affrontato durante la puntata di Ballando Segreto. Al centro della conversazione è finito anche il bacio che Ornella Muti e Pasquale La Rocca si sono scambiati al termine della loro sensuale rumba.

Un momento che non è passato inosservato e sul quale entrambi sono stati invitati a fare chiarezza. “Abbiamo visto molti baci di scena, erano previsti, ma si vedeva che c’era connessione”, è stato fatto notare alla coppia.

A prendere per primo la parola è stato il ballerino, che ha spiegato come quel gesto, pur essendo previsto dalla coreografia, non fosse affatto scontato. “Per quanto potesse essere previsto poteva non accadere, e invece credo che eravamo tutti e due nella performance“, ha precisato La Rocca, sottolineando la sintonia raggiunta con la sua partner durante il ballo.

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A quel punto è intervenuta Milly Carlucci, che ha rivolto a Ornella Muti una domanda decisamente più personale: “Com’è stato baciare Pasquale, se lo domandano molte donne a casa?”. L’attrice 71enne, visibilmente imbarazzata, non si è però sottratta alla curiosità della conduttrice e ha risposto con un sorriso: “È stato molto bello baciarlo”.

Una confessione che aggiunge un nuovo capitolo alla vicenda, già alimentata dalle dichiarazioni di Barbara d’Urso sul rapporto tra Muti e La Rocca. Tra battute, frecciatine e riferimenti alla gelosia, la questione sembra dunque tutt’altro che chiusa.

Resta da capire se Carmelita deciderà di tornare sull’argomento nella prossima puntata di Ballando con le Stelle e, soprattutto, come reagirà alle ultime parole di Ornella.