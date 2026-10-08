Ornella Muti punge Barbara D’Urso: “Gelosa? La capisco, le ho portato via Pasquale La Rocca”

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, un tempo inseparabili, oggi sono più distanti che mai. Ornella Muti interviene e alimenta nuove voci su una presunta gelosia

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IPA Barbara D'Urso, Ornella Muti, Pasquale La Rocca

Un triangolo a Ballando con le Stelle. La stessa Milly Carlucci ha annunciato che la diatriba tra Barbara D’Urso, Ornella Muti e Pasquale La Rocca è appena iniziata. E le ultime dichiarazioni della diva contro la nuova giurata non hanno lasciato indifferente. Tanto che la seconda puntata del dancing show di Rai 1 si preannuncia più scoppiettante che mai.

Ornella Muti contro Barbara D’Urso dopo Ballando con le Stelle

Il giudizio tiepido di Barbara D’Urso sul tango di Ornella Muti e Pasquale La Rocca non è particolarmente piaciuto alla coppia in gara a Ballando con le Stelle 2026. Lo stesso ballerino si è lamentato sia con Caterina Balivo a La Volta Buona sia con Alberto Matano a La Vita in Diretta parlando di un giudizio preparato a tavolino, quasi più per fare scena che altro. Come a voler creare a tutti i costi una dinamica.

A Ballando Segreto, lo spin off in onda su RaiPlay, la Muti ha rincarato la dose con dichiarazioni che sicuramente non faranno piacere a Carmelita. Ornella ha insinuato che D’Urso sia gelosa di lei, dando così ragione alla Ventura, la prima a parlarne in diretta. La frase “Sei gelosetta?” è già diventata un cult di questa edizione.

“Però è vero quello che ha detto Simona. Si instaura un rapporto realmente simbiotico. Sei dentro le sue braccia, nel suo sudore, nel suo calore, nella sua pelle ed è bello. – ha dichiarato Ornella Muti – Io sono molto fortunata, perché tutto quello che ha lui a me regala una grande emozione. Io quindi capisco che all’improvviso vedi la stessa cosa con un’altra donna e pensi, ‘me l’ha portato via’. L’intesa con Pasquale c’era, io l’ho sentita tanto”.

Pasquale La Rocca ha aggiunto che si aspettava un giudizio simile da parte di Barbara D’Urso, di cui però non ha mai fatto nemmeno il nome: “Era inevitabile che accadesse, direi che era assolutamente prevedibile. Io me l’aspettavo. Da lei mi sarebbe piaciuto un commento sullo sforzo e sull’impegno che lei ha messo in questa coreografia. Avrei gradito ricevere delle parole su questo aspetto. Comunque mi sento molto ispirato vedendo Ornella, il suo corpo, osservando i suoi gesti. Questo ha generato una grande ispirazione. Lei è elegante, raffinata e quello che ha fatto è tutto quello che volevo vedere dal suo corpo”.

Il gelo tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca

A stupire nella vicenda è dunque soprattutto il gelo tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca. I due avevano mostrato una grande complicità durante la loro esperienza a Ballando con le Stelle, si parlò addirittura di un flirt. Un’intesa che sembrava essere proseguita anche dopo la fine del programma.

Sui social della conduttrice erano infatti comparsi diversi video insieme al ballerino, alcuni dei quali girati nella casa di Milano della conduttrice. Col tempo, però, qualcosa si sarebbe inaspettatamente rotto.

Pare che tra i due non ci sia stato neppure un saluto dietro le quinte del programma di Milly Carlucci. E le recenti esternazioni del ballerino non fanno che confermare un clima tutt’altro che sereno.