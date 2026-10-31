Perché Barbara D’Urso è gelosa di Pasquale La Rocca, parla la ballerina di Ballando con le Stelle

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IPA Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

La presunta gelosia di Barbara D’Urso nei confronti di Pasquale La Rocca continua a far discutere a Ballando con le Stelle. Un rapporto, quello tra la conduttrice e il ballerino, che lo scorso anno aveva conquistato il pubblico grazie a una complicità evidente, dentro e fuori la pista. Poi qualcosa è cambiato. Le indiscrezioni su un possibile flirt, le voci di incomprensioni professionali, le frecciatine in diretta e persino i presunti saluti mancati dietro le quinte hanno alimentato il mistero. A offrire una nuova interpretazione della vicenda è ora Alessandra Tripoli, che ha conosciuto da vicino la coppia e per questo ha spiegato quale potrebbe essere il vero motivo della gelosia attribuita alla giurata di Milly Carlucci.

Barbara D’Urso gelosa di Pasquale La Rocca, la rivelazione di Alessandra Tripoli

A Ballando con le Stelle il rapporto tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca è diventato uno degli argomenti più discussi della nuova edizione. Dopo aver condiviso un percorso intenso nel programma di Milly Carlucci, i due sembravano aver costruito un’amicizia destinata a durare anche lontano dalle telecamere. Ma dopo i primi mesi di euforia qualcosa si è incrinato.

A intervenire sulla questione è stata Alessandra Tripoli, quest’anno assente dalla gara perché incinta del secondo figlio. La ballerina, che fino alla scorsa edizione ha fatto parte del cast, ha avuto modo di osservare da vicino il rapporto tra la presentatrice e il suo ex maestro di danza.

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, la Tripoli ha offerto una lettura diversa rispetto alle indiscrezioni sentimentali circolate negli ultimi tempi. A detta di Alessandra la gelosia di Barbara D’Urso non avrebbe nulla a che vedere con un possibile interesse romantico per La Rocca, ma sarebbe legata al diverso trattamento riservato dal ballerino alle sue partner.

“La gelosia sta nel fatto che Pasquale con Ornella è più clemente, lo scorso anno Barbara è stata molto bacchettata. La famosa top line, che ha fatto discutere per una settimana, consiste nel fatto che Barbara stava sei, sette ore in top line fino ad avere i crampi alle braccia, mentre Ornella no. Lei ha fatto solo una posa. La gelosia sta nell’approccio dell’insegnante”, ha assicurato Alessandra Tripoli.

Una ricostruzione che sposterebbe dunque l’attenzione dalle questioni private a quelle professionali. La D’Urso, durante la sua partecipazione al programma, avrebbe affrontato allenamenti particolarmente impegnativi, sottoponendosi a esercizi ripetuti per perfezionare la postura e la tecnica.

L’approccio di Pasquale La Rocca con Ornella Muti sarebbe invece più morbido. Una differenza che, secondo la Tripoli, potrebbe aver suscitato qualche malumore nella conduttrice.

Pasquale La Rocca rompe il silenzio sul rapporto con Barbara D’Urso

Di recente anche Pasquale La Rocca ha parlato apertamente del legame con Barbara D’Urso. Il ballerino ha riconosciuto l’esistenza di una certa tensione, senza però rinnegare il passato e i sentimenti di affetto che continua a nutrire nei suoi confronti.

“Con Barbara D’Urso ho vissuto un’intesa e un percorso speciale che nessuno potrà mai cancellare. Nel ballo, quando condividi qualcosa di molto forte con una persona e poi la dinamica cambia, è naturale che si crei un po’ di gelosia. Me lo aspettavo, anche se ammetto che mi sarebbe piaciuto venisse affrontato dall’altra parte con un pizzico di ironia e leggerezza. Io le ho affrontate con il sorriso perché per Barbara provo un bene sincero, con lei ho vissuto delle cose molto forti e non voglio che qualcuno le possa cancellare. Non ho alcuna intenzione di rinnegarle. Poi i rapporti si evolvono e naturalmente si modificano”

Parole che confermano quanto il rapporto tra i due sia stato significativo, ma che lasciano intendere anche dell’amarezza per il modo in cui si sarebbero evolute le cose. Allo stesso tempo La Rocca non ha mai nascosto di aver costruito un’intesa particolarmente forte anche con Ornella Muti.

Se Pasquale ha ammesso che una certa gelosia possa nascere quando cambia un rapporto così intenso, Barbara D’Urso ha invece escluso categoricamente di provare questo sentimento nei confronti del suo ex maestro. Ma chissà che non ci sia da parte di Carmelita proprio il rammarico di aver conosciuto un Pasquale troppo esigente…