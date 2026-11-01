Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’1 novembre: Simona Ventura ospite di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Tante storie, ricordi, aneddoti e grandi emozioni: Francesca Fialdini torna su Rai1 con una nuova puntata di Da noi… A ruota libera, in onda domenica 1 novembre, a partire dalle 17.20. Dopo l’appuntamento con Domenica In di Mara Venier, il pomeriggio della rete ammiraglia proseguirà con le interviste della conduttrice, pronta ad accogliere nel suo salotto alcuni volti conosciuti della televisione e della radio. Tra gli ospiti più attesi c’è Simona Ventura, con la quale Fialdini condivide quest’anno l’esperienza a Ballando con le Stelle.

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni dell’1 novembre: Simona Ventura da Francesca Fialdini

Sarà Simona Ventura una delle protagoniste della puntata di Da noi… A ruota libera dell’1 novembre. La conduttrice, reduce da una stagione televisiva ricca di impegni, si racconterà nel salotto di Francesca Fialdini, con la quale ha iniziato una nuova avventura professionale a Ballando con le Stelle.

Le due sono infatti entrate nel cast dell’edizione 2026 dello show di Milly Carlucci con il ruolo di commentatrici a bordo campo, chiamate a seguire le esibizioni dei concorrenti e a intervenire anche nell’assegnazione del tesoretto. Un’esperienza che le vede lavorare fianco a fianco ogni sabato sera.

E del resto per Simona Ventura è un periodo particolarmente intenso: oltre all’impegno su Rai1, la conduttrice è anche una presenza ricorrente al tavolo di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove. L’incontro con Francesca Fialdini sarà l’occasione per ripercorrere alcuni momenti del suo percorso professionale e parlare degli impegni televisivi che la vedono protagonista in questa stagione.

Da noi… A ruota libera, gli altri ospiti del 1 novembre: Anna Pettinelli e Sergio Friscia

Nel salotto di Francesca Fialdini arriverà anche Anna Pettinelli, una delle voci più conosciute della radio italiana. La conduttrice, che il pubblico televisivo ha imparato a conoscere anche grazie alla sua esperienza come insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi, è attualmente impegnata a Tale e Quale Show.

Nel programma condotto da Carlo Conti, Pettinelli ha deciso di mettersi in gioco in una veste diversa dal solito, cimentandosi ogni settimana con imitazioni e performance musicali. Un’esperienza che la porta a confrontarsi direttamente con il palcoscenico e con il giudizio della giuria, dopo tanti anni trascorsi a valutare le esibizioni degli altri.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà poi Sergio Friscia, attore, comico e conduttore siciliano che da anni divide la sua carriera tra radio, televisione e cinema. Conosciuto per la sua ironia e per le numerose partecipazioni a programmi di intrattenimento, Friscia è anche una presenza familiare per gli ascoltatori radiofonici, che accompagna ogni mattina con la sua voce.

Il programma continuerà a dare spazio anche alle storie di persone comuni che hanno scelto di seguire le proprie passioni, spesso andando contro le aspettative degli altri. È il caso di Idanna Abignente, 83 anni, originaria di Pino Torinese, che ha conquistato il titolo di ballerina di pole dance più anziana del mondo. Una passione che l’ha portata a ottenere risultati sorprendenti: è stata infatti due volte campionessa italiana e altrettante volte campionessa mondiale nella categoria senior.

Le sue esibizioni acrobatiche hanno attirato l’attenzione anche sui social, dove i video delle sue performance sono diventati virali. A Francesca Fialdini racconterà la sua storia e la determinazione con cui continua a praticare una disciplina impegnativa, dimostrando che l’età non deve necessariamente diventare un limite alle proprie passioni.

Da noi… a ruota libera, quando e dove vedere la puntata

Il nuovo appuntamento con Da noi… a ruota libera va in onda oggi, domenica 1 novembre, alle 17.20 su Rai 1, con Francesca Fialdini alla conduzione, subito dopo la puntata di Domenica In. Per chi volesse recuperare la puntata dopo la messa in onda, è possibile ritrovare il programma su RaiPlay e i contenuti dedicati agli ospiti sulle piattaforme social Rai.