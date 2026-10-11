Da noi… a ruota libera, le anticipazioni dell’11 ottobre: Elena Sofia Ricci tra gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Nella domenica pomeriggio di Rai1 c’è sempre spazio per le emozioni e i racconti personali dei grandi protagonisti dello spettacolo (e non solo): domenica 11 ottobre, torna l’appuntamento con Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda a partire dalle 17.20, subito dopo Domenica In di Mara Venier. Una nuova puntata che promette di intrecciare storie di vita, televisione e spettacolo, con ospiti pronti a raccontarsi senza filtri, tra successi professionali, nuove sfide e momenti che hanno cambiato il loro percorso.

Da noi… a ruota libera, Elena Sofia Ricci tra gli ospiti

Tra i protagonisti più attesi del pomeriggio di Rai1 c’è Elena Sofia Ricci, pronta a tornare sul piccolo schermo con una delle sue interpretazioni più amate. L’attrice, tra i volti più amati della televisione italiana, arriverà nel salotto di Francesca Fialdini per parlare del suo ritorno su Rai1 con la terza stagione de I casi di Teresa Battaglia, intitolata Figlia della cenere, in onda da domani, lunedì 12 ottobre, in prima serata.

La nuova stagione, tratta dall’omonimo romanzo, riprenderà il racconto cinque mesi dopo gli eventi de Ninfa Dormiente, con una nuova indagine legata a un inquietante delitto. Ancora una volta Teresa Battaglia dovrà confrontarsi con un caso difficile, mettendo in campo la propria esperienza e la capacità di comprendere anche gli aspetti più oscuri dell’animo umano.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, la coppia di Ballando con le Stelle si racconta

Non mancherà uno spazio dedicato a Ballando con le Stelle: ospiti di Francesca Fialdini saranno Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, una delle coppie che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico in questo avvio di stagione. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha deciso di mettersi alla prova sulla pista da ballo, affrontando una sfida completamente nuova al fianco del ballerino professionista.

Un percorso cominciato nel migliore dei modi, con la vittoria nella prima puntata, che ha subito acceso i riflettori sulle loro potenzialità. Nella puntata di sabato 10 ottobre Aurora e Nikita sono tornati a esibirsi nella seconda puntata, conquistando la quinta posizione. Un risultato che conferma il buon avvio della coppia, anche se la competizione è ancora lunga. Nel salotto di Da noi… a ruota libera, i due avranno l’occasione di raccontare le emozioni vissute durante le prime settimane di gara, il rapporto costruito durante le prove e le difficoltà incontrate nel preparare le coreografie.

Tra i momenti più emozionanti della puntata ci sarà anche l’incontro con Daniele Terenzi, ballerino di 38 anni originario della provincia di Roma, protagonista di una storia di coraggio, passione e determinazione. La sua vita è cambiata radicalmente quando aveva soltanto 14 anni, quando a causa di grave incidente in moto, ha perso una gamba.

Una prova che, però, non gli ha impedito di continuare a coltivare il suo amore per la danza: grazie all’utilizzo di una protesi transfemorale, Daniele è riuscito a tornare a ballare, diventando il primo ballerino al mondo a esibirsi con questo tipo di dispositivo e raggiungendo grandi traguardi, tra cui il titolo di Étoile ottenuto nel 2023 e la partecipazione alla cerimonia inaugurale dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina 2026.

Da noi… a ruota libera, quando e dove vedere la puntata

Il nuovo appuntamento con Da noi… a ruota libera va in onda oggi, domenica 11 ottobre, alle 17.20 su Rai 1, con Francesca Fialdini alla conduzione, subito dopo la puntata di Domenica In. Per chi volesse recuperare la puntata dopo la messa in onda, è possibile ritrovare il programma su RaiPlay e i contenuti dedicati agli ospiti sulle piattaforme social Rai.