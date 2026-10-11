Domenica In, le anticipazioni dell’11 ottobre: Al Bano torna da Mara Venier

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Mara Venier

La domenica pomeriggio di Rai1 torna ad accendersi con Mara Venier, pronta ad accogliere nel suo salotto televisivo grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e del cinema, senza dimenticare le storie di attualità che meritano di essere raccontate.

Domenica 11 ottobre Domenica In torna in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma con la terza puntata della stagione, come sempre a partire dalle 14.00. Accanto alla padrona di casa ci saranno ancora Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, per un appuntamento che promette di alternare leggerezza, emozioni e momenti di riflessione.

Domenica In, le anticipazioni dell’11 ottobre: Al Bano si racconta a Mara Venier

Tra gli ospiti più attesi della puntata dell’11 ottobre c’è Al Bano, che torna nel salotto di Mara Venier per raccontarsi tra ricordi, successi e vicende personali. Un legame, quello tra il cantante pugliese e la conduttrice, che ha regalato nel tempo al pubblico televisivo conversazioni intense, talvolta segnate anche da confessioni dolorose.

L’artista ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera, dagli esordi fino alla consacrazione internazionale, passando per il celebre sodalizio artistico e sentimentale con Romina Power. Non mancheranno riferimenti alla sua vita familiare, al percorso da solista e al rapporto con Loredana Lecciso, con la quale ha costruito una nuova famiglia. Un ritorno che arriva a pochi mesi dall’ospitata del 3 maggio scorso, quando Al Bano si era lasciato andare a un momento di grande commozione parlando della scomparsa della figlia Ylenia e replicando alle dichiarazioni rilasciate da Romina Power a Belve. Questa volta, però, a occupare un posto importante sarà anche la musica. Al Bano si esibirà con due brani simbolo del suo repertorio, È la mia vita e Nel sole, accompagnato al pianoforte dal maestro Alterisio Paoletti.

Grande spazio sarà dedicato ancora una volta a Ballando con le Stelle, tornato ieri sera, sabato 10 ottobre, con la seconda puntata della nuova edizione. Lo show di Milly Carlucci sarà al centro della rubrica “Amici miei”, che ripercorrerà quanto accaduto sulla pista da ballo. In studio arriveranno Eugenio Finardi, Alessandro Matri, Manuela Moreno, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi e Rosanna Lambertucci, insieme a Moreno Amantini. A loro si aggiungerà Enzo Miccio, protagonista di una speciale Top 5 dedicata al programma. Sarà l’occasione per tornare sulle esibizioni, sui giudizi della giuria e sulle dinamiche della competizione, che anche quest’anno continua a far discutere il pubblico.

Gli altri ospiti di Mara Venier

Il cinema italiano sarà un altro grande protagonista del pomeriggio di Rai1. Mara Venier accoglierà Rocco Papaleo e Giorgio Pasotti, che presenteranno Sotto a chi tocca, film diretto dallo stesso Pasotti e tratto dalla commedia teatrale Il metodo Grönholm di Jordi Galceran. La pellicola, che vede nel cast anche Giovanna Mezzogiorno, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, offrirà ai due attori l’occasione per parlare del loro nuovo progetto cinematografico.

Grande attesa anche per Massimiliano Caiazzo, che arriverà in studio per presentare Je so’ pazzo, il film diretto da Nicola Prosatore e dedicato alla vita di Pino Daniele. La pellicola racconta il percorso umano e artistico dell’indimenticabile cantautore napoletano, dall’infanzia fino all’affermazione nel panorama musicale italiano. Un racconto che ripercorre anche uno dei momenti più significativi della sua carriera: il grande concerto del 1981 a Napoli, davanti a circa 200mila persone.

La puntata di oggi riserverà anche un momento dedicato alla tragedia avvenuta durante la notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Mara Venier e Tommaso Cerno accoglieranno Leonardo Bove e Kean Talingdan, due giovani sopravvissuti all’incendio, che saranno accompagnati in studio dalle rispettive madri. I ragazzi racconteranno la loro esperienza e il difficile percorso affrontato dopo quella notte drammatica.

E poi non mancheranno i momenti più leggeri: per la rubrica “Il pranzo della domenica”, Savino Zaba sarà in collegamento da Cellino San Marco, la cittadina pugliese profondamente legata alla storia personale e familiare di Al Bano. Alle 17.20 il testimone passerà a Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera, che accoglierà tra gli ospiti Elena Sofia Ricci, Aurora Ramazzotti, Nikita Perotti e il ballerino Daniele Terenzi.