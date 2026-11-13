Il lapsus della Professoressa sulla Bosnia, Marco Liorni costretto a scusarsi

IPA Marco Liorni

Stasera abbiamo rischiato di aprire un incidente diplomatico e scomodare il nostro Ministro degli Esteri. Marco Liorni ha chiesto scusa alla Bosnia ed Erzegovina. È successo a L’Eredità del 13 novembre, con il campione Riccardo già seduto al tavolo della Ghigliottina e 180mila euro ad aspettare. Tutta colpa di un lapsus: qualche gioco prima la Professoressa Marta Antonucci aveva trasformato la nazionale balcanica in “Sbornia Erzegovina”. Si parlava di calcio. E su quel tasto, a noi italiani, conviene andarci piano.

La Scossa sui Mondiali e l’aiuto chiesto a Marco Liorni

Alla Scossa i concorrenti avevano davanti nove primati. Otto sono stati battuti durante i Mondiali 2026, uno solo è rimasto intatto ed era quello da evitare. “Noi non c’eravamo”, si è sentito in studio appena è uscito il tema, casomai ce ne fossimo dimenticate. Riccardo, appassionato di calcio, ha scelto il record del più giovane subentrato a segnare una doppietta.

Prima di leggere la risposta, la Professoressa si è rivolta al conduttore: “Con le pronunce tu, che sei appassionato di calcio e ne sai, mi devi aiutare”. Doveva raccontare i due gol di Johan Manzambi, ventenne svizzero entrato dalla panchina contro la Bosnia ed Erzegovina. Era in pensiero per le pronunce. È inciampata proprio sul nome della nazionale.

In studio è partito un “Dopo una grande festa”, poi la proposta di usare quella parola come password. “Ti prego, no”, la risposta. La scossa è toccata a Federica, che ha scelto l’unico record rimasto in piedi: i 13 gol di Just Fontaine ai Mondiali del 1958.

A quel punto Marco Liorni ci ha preso gusto e ha chiesto a Marta Antonucci di leggere anche le risposte rimaste sul tabellone, per sentire le altre pronunce. Su Kylian Mbappé i due si sono fermati a confrontarsi su come si dice. Poco dopo, mentre cercavano il dato sugli assist, è rispuntata la “Sbornia Erzegovina”.

Le scuse di Marco Liorni a chi guarda dalla Bosnia ed Erzegovina

Il discorso è tornato fuori con Riccardo già al tavolo. Marco Liorni stava ricordando il canale 57 e da lì è passato a chi segue il quiz dall’estero su Rai Italia, con un saluto particolare agli spettatori della Bosnia ed Erzegovina. “Se abbiamo scherzato con la nostra Marta, scusate”, ha detto.

Il conduttore ha spiegato che era stato un lapsus e ha scherzato sul “rancore per la storia dei Mondiali”. La storia, per chi l’avesse rimossa (beate voi), è lo spareggio di marzo, quando la Bosnia ed Erzegovina ha eliminato l’Italia ai rigori.

Prima di passare al gioco, Marco Liorni ha chiesto a Riccardo se parlasse il bosniaco. Quello gli manca. Il campione parla però inglese, spagnolo, giapponese e un po’ di russo, e ha raccontato di essersi aiutato con le canzoni: seguiva il testo mentre ascoltava la musica e le parole gli restavano in testa.

Riccardo alla Ghigliottina: in palio 45mila euro

Alla decima puntata, Riccardo di Sarzana è arrivato al Triello con Ilenia e Simone. Con quest’ultimo si è giocato la Ghigliottina ai Cento Secondi. L’ultima domanda chiedeva come classificare “neanche” e “neppure”. Hanno sbagliato tutti e due (chi da casa aveva la risposta pronta alzi la mano). Al gong la mano era ancora di Riccardo.

Dei 180mila euro di partenza, dopo due dimezzamenti, ne sono rimasti 45mila. Gli indizi erano stare, ragazzo, vita, quattro mani e museo. Riccardo ha scritto “allegro”. La parola che li legava tutti era “pezzo”, come in stare sul pezzo, pezzo a quattro mani e pezzo da museo.