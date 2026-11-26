Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Barbara D'Urso

Le tensioni di Ballando con le Stelle hanno riportato a galla vecchi dissapori nel mondo della televisione. Dopo il video con cui Simona Ventura si è rivolta direttamente a Barbara D’Urso, anche Patrizia Rossetti ha deciso di intervenire, ricordando il sostegno offerto alla conduttrice nei mesi difficili dell’addio a Mediaset. Un gesto che, stando alle parole della showgirl, non avrebbe ricevuto il riconoscimento sperato. E tra i commenti al filmato di Super Simo è spuntato anche quello di Rita Dalla Chiesa.

Barbara D’Urso, la frecciata di Patrizia Rossetti dopo lo sfogo di Simona Ventura

La polemica tra Simona Ventura e Barbara d’Urso ha ormai superato i confini di Ballando con le Stelle. A tenere banco, nelle ultime ore, sono state le reazioni di alcune delle donne che, come le due conduttrici, hanno scritto pagine importanti della televisione italiana.

Tra queste c’è Patrizia Rossetti, che ha approfittato del video pubblicato da Simona Ventura su Instagram per togliersi un sassolino dalla scarpa. La conduttrice ha ricordato di aver preso le difese della D’Urso quando quest’ultima aveva lasciato Mediaset, esponendosi pubblicamente in un momento particolarmente delicato della sua carriera.

Un sostegno per il quale, secondo quanto da lei raccontato, non sarebbe mai arrivato un ringraziamento: “Parole sante! Anch’io l’ho difesa quando è finita la storia con Mediaset, ma neppure un grazie”. Una piccola amarezza rimasta irrisolta e riemersa proprio in occasione dello sfogo di Ventura.

L’addio di Barbara d’Urso a Mediaset del resto aveva suscitato numerose reazioni tra i volti del piccolo schermo. Dopo anni trascorsi alla guida di alcuni dei programmi di punta del Biscione, la conduttrice aveva dovuto fare i conti con la fine di un lungo capitolo professionale, prima di ritrovare spazio in televisione grazie a Ballando con le Stelle.

Anche Rita Dalla Chiesa si schiera con Simona Ventura

Quello di Patrizia Rossetti non è stato l’unico intervento a catturare l’attenzione dei follower di Simona Ventura. A manifestare la propria vicinanza alla conduttrice è stata anche Rita Dalla Chiesa, che ha voluto farle sentire il suo sostegno attraverso un commento sui social: “Sei fortissima, super Simo!“.

Il video di Simona Ventura ha così aperto un nuovo capitolo nella vicenda, facendo emergere questioni che poco hanno a che vedere con la pista da ballo e che affondano le radici nei rapporti tra le protagoniste del piccolo schermo.

Adesso gli occhi sono tutti puntati su Barbara d’Urso. La conduttrice, al centro delle discussioni delle ultime ore, non ha ancora affidato ai social una replica alle parole di Patrizia Rossetti. Il suo ritorno in televisione con Ballando con le Stelle era stato uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico, soprattutto da quanti avevano seguito con affetto la sua lunga carriera a Mediaset. Un’esperienza che, oltre alle esibizioni sulla pista, ha finito per riportare sotto i riflettori anche i suoi rapporti con alcune colleghe.

Resta da capire se Barbara sceglierà di rispondere alle dichiarazioni della Rossetti o se preferirà lasciar cadere la polemica. L’attenzione intanto, si sposta sulla prossima puntata dello show di Milly Carlucci.