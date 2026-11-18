Ornella Muti torna ad attaccare Barbara D'Urso e svela nuovi retroscena sul loro scontro a Ballando con le Stelle. E Matri sorprende tutti su Federica Nargi

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IPA Barbara D'Urso, Ornella Muti, Alessandro Matri

Non si placano le tensioni a Ballando con le Stelle. A dare il suo contributo è stata ancora una volta Ornella Muti, che è tornata a parlare della rivalità con Barbara D’Urso. L’attrice si è sfogata a Ballando Segreto, lo spin-off disponibile su RaiPlay, dove Milly Carlucci raccoglie confessioni e retroscena dei protagonisti del dancing show. Ma c’è stato spazio anche per Alessandro Matri, incalzato su una possibile proposta di matrimonio alla sua Federica Nargi.

Ornella Muti torna su Barbara D’Urso: “Poco elegante”

Il confronto tra Ornella Muti e Barbara D’Urso continua a far discutere anche lontano dalla diretta del sabato sera. Intervistata da Milly Carlucci a Ballando Segreto, l’attrice è tornata sulle tensioni con la giurata, rivelando di non aver gradito le modalità con cui è avvenuto il loro chiarimento davanti alle telecamere.

“Mi dispiace perché secondo me litigare tra donne non è bellissimo, c’era dell’astio o qualcosa di non detto. E confrontarsi così davanti a tutti quanti lo trovo poco elegante”, ha detto la Muti.

Ornella non ha nascosto neppure di aver percepito alcuni atteggiamenti provocatori da parte della D’Urso. “Spesso ci sono state provocazioni in cui non ho voluto cadere”, ha affermato, precisando però che durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle ha sentito la necessità di replicare. “Era giusto dire quello che pensavo”, ha aggiunto, rivendicando la scelta di non rimanere in silenzio.

Parole che rischiano di alimentare ulteriormente una polemica che sembrava destinata a esaurirsi dopo l’ultimo scontro. Ma Ornella ha voluto chiarire soprattutto un punto: il suo disappunto non riguarda tanto la possibilità di avere opinioni differenti, quanto il modo in cui queste vengono espresse pubblicamente.

Milly Carlucci svela il retroscena sul silenzio di Ornella Muti

Nel corso dell’intervista è stata proprio Milly Carlucci a raccontare un particolare finora poco conosciuto sul comportamento di Ornella Muti a Ballando con le Stelle.

La conduttrice ha rivelato che, ancora prima della conferenza stampa di presentazione del programma, l’attrice le aveva manifestato una precisa volontà: non intervenire durante i giudizi della giuria, non ritenendosi una ballerina professionista.

“Prima ancora della conferenza stampa Ornella mi ha detto di non voler parlare di fronte alla giuria perché non è una ballerina”, ha chiarito Milly, aggiungendo di averla rassicurata sulla possibilità di lasciare la parola al suo maestro Pasquale La Rocca. Una scelta che l’attrice ha mantenuto per diverse settimane, evitando di commentare le valutazioni ricevute dopo le esibizioni.

“Non è un gesto di superiorità”, ha quindi precisato il ballerino. E la Muti ha aggiunto: “È una questione di rispetto. Rispetto i ruoli”.

Una spiegazione che offre una chiave di lettura diversa del suo atteggiamento sulla pista da ballo. Insomma, stando alle sue parole, non si tratterebbe di distacco o disinteresse ma della volontà di riconoscere le competenze di chi è chiamato a giudicare. Una posizione dalla quale Ornella si è allontanata soltanto quando ha ritenuto necessario difendere il proprio punto di vista.

Alessandro Matri dice no alla proposta di matrimonio in tv

Non soltanto polemiche e chiarimenti. Nell’ultima puntata di Ballando Segreto si è parlato anche d’amore, con Alessandro Matri protagonista di una confessione sul futuro insieme a Federica Nargi.

L’ex calciatore e l’ex Velina sono legati da molti anni e hanno costruito una famiglia insieme alle loro due figlie. Ma non sono ancora diventati marito e moglie.

Una circostanza che continua ad alimentare la curiosità dei fan, soprattutto da quando hanno iniziato a circolare indiscrezioni su una possibile proposta di nozze durante Ballando con le Stelle. Un momento romantico davanti alle telecamere, sulla scia di quanto accaduto in passato con Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Ma Matri ha deciso di spegnere sul nascere ogni aspettativa. “Una proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle? L’anti-me. Non so quando sarà, però ci sarà”, ha ribadito.

A suo dire un gesto del genere sarebbe completamente distante dal suo carattere riservato e dal modo in cui ha sempre vissuto la relazione con la compagna.

Chi sperava di assistere a una dichiarazione romantica sulla pista di Ballando con le Stelle dovrà quindi ricredersi. Il matrimonio arriverà, almeno secondo le intenzioni di Matri, ma la proposta resterà un momento privato.