IPA Ornella Muti e Pasquale La Rocca

“Mi manca molto ballare con Pasquale, però io non mi faccio abbattere”. Ornella Muti ha parlato così, in collegamento dal divano di casa sua, nella nona puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 novembre. Per lei e per Pasquale La Rocca la serata dei quarti di finale si è chiusa prima ancora di cominciare: l’attrice non ha ballato e, da regolamento, la coppia che non si esibisce viene eliminata. Di ritiro, però, non si è parlato e la prossima settimana c’è il ripescaggio.

Ornella Muti eliminata a Ballando con le Stelle: il collegamento da casa

“I nostri eroi sono arrivati fino a qui per disputare questa serata, che sarà dei quarti di finale”. Milly Carlucci ha aperto così la puntata, con il primo applauso per Aurora Ramazzotti, entrata in gara con 20 punti. Nello schieramento, però, abbiamo tutti notato l’assenza pesante di Ornella Muti e Pasquale La Rocca. “La domanda di questa settimana è stata: Ornella ballerà?”, ha spiegato la conduttrice.

“È stata tutta una settimana di grande ansia per noi, perché abbiamo trovato Ornella davvero in difficoltà sabato scorso, per motivi fisici”. Nei giorni scorsi, a Ballando Segreto, era stata la stessa Ornella Muti a raccontare di avere una broncopolmonite.

Pasquale è entrato da solo ed è rimasto accanto a Milly durante la presentazione della giuria, fino al collegamento con Ornella, vestita di rosso, sul divano di casa. Chi non balla, in questa fase, viene eliminato, ma la Muti non ha alcuna intenzione di lasciare il programma e, anzi, le è stato anche tributato un video con il suo percorso: dalla “coccodrilla” di Mariotto alla prima puntata fino alle esibizioni più belle, in cui l’attrice si è mostrata diva e antidiva insieme, di una timidezza estrema ma in grado di ribattere al momento giusto.

Il sostegno in studio e le scintille con la D’Urso

Simona Ventura l’ha sostenuta dallo studio: “Dall’alto dei tuoi 57 anni di carriera, dall’alto dei tuoi film, dei registi con cui hai lavorato, tu col tuo carattere, con la tua forza, con il tuo carisma non devi mai farti abbattere da niente e da nessuno. Ti aspettiamo al ripescaggio”. E Ornella Muti confermato la sua volontà di tornare in pista: “Mi manca molto ballare con Pasquale, mi manca molto il mio maestro, mi manca anche qui questa sera. Però io non mi faccio abbattere, vediamo quello che succede”.

Più diretto Mariotto, che si è lasciato andare a una nemmeno tanto velata “minaccia”: “Hai una grande responsabilità. Se non torni, me ne vado. La seconda possibilità è che, lo so che sei gelosona, se non torni ballo io con Pasquale”. Poi Milly ha chiesto la parola per Barbara D’Urso. “Oh no”, si è lasciata scappare Ornella. Tra le due, del resto, i rapporti sono tesi da settimane. “Sei prevenuta, Ornella”, ha risposto la D’Urso. “Come hanno detto gli altri, spero di vederti qui ballare divinamente come l’ultima volta, al ripescaggio. Sei bellissima vestita di rosso, come le rose dietro”. Ornella non si esibirà, dunque, ma ha conquistato ugualmente la serata e il pubblico, in attesa della sua prossima esibizione al ripescaggio in quella che Mariotto ha chiamato “valle di passi”.