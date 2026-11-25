Ornella Muti racconta a Milly Carlucci la fatica di respirare e spiega perché le ha dato fastidio vedere Pasquale ballare con Giada Lini

IPA Ornella Muti

Quando i malanni arrivano c’è poco da fare, anche se ci si approccia alla nona puntata di Ballando con le Stelle. “Non sto bene e pazienza”. A Ballando Segreto, Ornella Muti risponde così a Milly Carlucci, che le chiede come sta dopo lo slowfox di sabato. L’attrice racconta di avere una broncopolmonite e di faticare ancora a respirare. Il ritorno in pista con Pasquale La Rocca è tutto da decidere, a rischio la performance di sabato.

Ornella Muti, la tosse e il fiato corto durante lo slowfox

Sabato 21 novembre Ornella tossiva già dietro la postazione, prima ancora di entrare in pista. La Rocca racconta che l’aveva vista fare fatica per tutta la settimana di prove, passata con lei in sala. Poi era partita la musica e Ornella aveva cominciato a ballare col sorriso. “Ci ho provato disperatamente”, risponde quando in studio le fanno notare quanto sembrasse serena.

Il maestro dice di essersi accorto di quanto le mancasse il fiato quando è uscita dalla presa centrale. Ornella ricorda l’ultima presa, quando ha sentito la cassa toracica comprimersi. Anche adesso, dice, le passa soltanto “un filo di aria”. Racconta che le hanno sconsigliato di muoversi e dubita di riuscire ad allenarsi.

In studio ricordano che lo slowfox era durato due minuti e quaranta, circa un minuto in più di quanto si chiede di solito alle coppie.

Pasquale La Rocca torna anche sui giudizi. In queste settimane, dice, Ornella ha fatto progressi proprio nei due aspetti che le vengono contestati più spesso, i piedi e la postura. A suo avviso, ad altre coppie capita di commettere errori simili senza ricevere le stesse osservazioni. Quando gli chiedono di fare dei nomi, il ballerino si chiude in un no comment.

Milly Carlucci propone due giorni di riposo

“Viviamo alla giornata”, dice Milly Carlucci. La conduttrice propone quindi due giorni di riposo assoluto prima di capire se Ornella e Pasquale potranno ballare nella nona puntata, sabato 28 novembre. Chiede loro se sono d’accordo e la coppia accetta.

Di un possibile stop si era già parlato a inizio novembre. Nella sesta puntata Ornella aveva interrotto il samba dopo 38 secondi per un infortunio alla spalla rimediato in prova. Era poi tornata a ballare con La Rocca, che già allora raccontava di voler gestire il rientro giorno per giorno.

“Siete talmente nei cuori di tutti”, dice Milly, che spera di rivederli ballare. “Solo nel tuo, di cuore, Milly”, le risponde Ornella. Ma lei fa subito un altro nome, quello di Pasquale, tanto per cominciare, oltre al pubblico.

Ornella Muti e la gelosia per Pasquale La Rocca

Poco prima di parlare di come sta, Ornella Muti racconta che cosa le piace del suo maestro. “Non mi risparmia mai un passo”, dice. Quelle coreografie complicate sono anche parte del motivo per cui si è affezionata a Pasquale, che in sala prove le ha fatto provare una “montagna di emozioni importanti”.

A quel punto saltano fuori alcune battute sentite in Sala delle Stelle. Le chiedono se è un po’ gelosetta e Ornella corregge subito il diminutivo. “Sono gelosona”. Confessa che vedere Pasquale ballare con un’altra le ha dato fastidio. Parla di Giada Lini, che in gara fa coppia con Alessandro Matri. Dice che di quel sentimento parla volentieri, anche se a qualcuno può dare fastidio. E con una ballerina di mestiere c’è pure il confronto sui passi. “È un paragone ancora più doloroso”.