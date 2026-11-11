Ornella Muti lascia Ballando con le Stelle? Arriva finalmente la decisione dell’attrice

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Ansa Ornella Muti e Pasquale La Rocca

Ornella Muti è tornata in sala prove, a Ballando con le Stelle. A rivelarlo una story social in compagnia di Pasquale La Rocca. Il ballerino ha voluto condividere un breve filmato per aggiornare il pubblico sulle condizioni dell’attrice. Alimentando così le speranze di rivederla nella prossima puntata dello show di Milly Carlucci. Ma è intervenuta anche Naike Rivelli, che ha replicato duramente a chi ha messo in dubbio la veridicità dell’infortunio alla spalla.

Come sta Ornella Muti e cosa ha deciso sul ritiro a Ballando con le Stelle

Dopo giorni di preoccupazione, arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Ornella Muti. A comunicarle è stato Pasquale La Rocca, che ha pubblicato su Instagram una story insieme all’attrice. Un modo per rassicurare i tanti spettatori che continuano a chiedere informazioni sulla sua salute.

“Volevamo darvi un piccolo aggiornamento, visto che ci state scrivendo in tanti”, ha esordito il maestro di ballo, prima di rivolgersi direttamente alla sua compagna di pista: “Come stai?”.

“Meglio”, ha risposto Ornella Muti, lasciando trasparire un cauto ottimismo. “Questa è una bella notizia. Sta meglio e siamo tutti molto felici. Stiamo cercando di gestire giorno dopo giorno e con molta cautela. Però, chissà, manca ancora qualche giorno, quindi magari riusciremo a ritornare in pista sabato“, ha spiegato La Rocca.

Una possibilità che la stessa attrice sembra desiderare fortemente. “Speriamo”, ha commentato, trovando immediatamente il sostegno del ballerino: “Lo spero anche io”.

Insomma, per ora il ritorno di Ornella Muti a Ballando con le Stelle non è ancora confermato. Ma non c’è neppure la voglia di abbandonare il dancing show di Milly Carlucci. Tutto dipenderà dall’evoluzione delle sue condizioni nei prossimi giorni e dalla possibilità di affrontare una nuova esibizione senza compromettere il recupero.

La verità sull’infortunio di Ornella Muti alla spalla

Dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle, quella in cui Ornella Muti ha ballato solo 38 secondi prima di abbandonare la pista, molti hanno messo in dubbio il suo infortunio.

Secondo alcune voci, la 71enne avrebbe già avuto impegni professionali precedentemente concordati e la sua partecipazione al programma sarebbe stata destinata, fin dall’inizio, a durare soltanto poche settimane.

Da qui l’ipotesi, ovviamente priva di conferme, che l’infortunio potesse rappresentare un espediente per giustificare un’uscita anticipata dalla trasmissione. Ricostruzioni che hanno suscitato reazioni contrastanti e alle quali ha deciso di rispondere direttamente Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti.

“Nonostante gli infortuni, nonostante gli attacchi gratuiti negativi, la mother non demorde! Ci vediamo sabato prossimo ragazzi!”, ha chiarito Naike. Confermando di fatto l’intenzione della madre di essere presente alla prossima puntata.

Ma è soprattutto la seconda parte del messaggio a contenere una risposta diretta alle malelingue. “Questo video lo dedico a tutti quelli che hanno osato dire che mamma era programmata ad uscire prima e che la caduta fosse tutta una messa in scena!”, ha aggiunto.

Parole che non lasciano spazio a dubbi sulla posizione di Naike Rivelli, decisa a respingere le ricostruzioni che mettono in discussione l’autenticità dell’infortunio.

Resta però da capire se Ornella Muti riuscirà effettivamente a tornare a ballare. Le dichiarazioni di Pasquale La Rocca invitano indubbiamente alla cautela. La sua partner sta meglio, ma il recupero procede giorno dopo giorno e nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata. Chi vivrà, vedrà.