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IPA Pasquale La Rocca

All’indomani dalla puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio dedicato a Ornella Muti e al percorso realizzato insieme all’attrice nello show di Milly Carlucci.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca, lo stop a Ballando

Un infortunio e alcuni problemi di salute hanno infatti costretto la coppia di Ballando con le Stelle a imporre uno stop alla gara. Nel corso della puntata del 28 novembre dello show Rai, Ornella Muti è intervenuta in collegamento da casa, affermando di doversi fermare per via di una broncopolmonite.

La speranza dell’attrice è però quella di tornare nuovamente in pista grazie al ripescaggio. Per ora, intanto, non potrà allenarsi insieme a Pasquale La Rocca. “Mi è stato severamente sconsigliato di muovermi”, ha confessato nel programma di Milly Carlucci.

“Ci ho provato disperatamente – ha chiarito Ornella Muti nel corso di una videochiamata -. Una broncopolmonite per cui mi è stato severamente sconsigliato di muovermi. Non credo di potermi allenare proprio. Mi manca molto ballare con Pasquale, però io non mi faccio abbattere, vediamo che succede”.

L’annuncio non ha lasciato indifferente la giuria. In particolare Mariotto, ormai in guerra con Barbara D’Urso, ha espresso tutta la sua tristezza all’idea di non vedere più l’attrice in pista. “Se non torni ballo io con Pasquale. Sei magia, non ci abbandonare in questa valle di pazzi”, ha esclamato il giudice.

“Con il tuo carattere, la tua forza e il tuo carisma non devi farti abbattere da niente e nessuno. Ti aspettiamo al ripescaggio”, ha commentato Simona Ventura. Mentre Francesca Fialdini ha aggiunto: “Ho ballato anche io con i dolori addosso: Ballando è fatica, sudore, è bello. Ballando ti spoglia perché le maschere cadono. Mi dispiace molto della luce che ti è stata tolta, come con te non è successo a nessun altro”.

Il messaggio di Pasquale La Rocca per Ornella Muti

Poco dopo la fine della puntata del 28 novembre di Ballando con le Stelle è arrivato il messaggio di Pasquale La Rocca. Il ballerino ha dedicato un lungo post a Ornella Muti, convinto che l’avventura dei due nella trasmissione potrebbe continuare.

“Ci siamo dovuti fermare momentaneamente dal nostro percorso a Ballando con le Stelle – ha scritto Pasquale -, un cammino che è stato segnato da tanti imprevisti e difficoltà, ma che ci ha portati fin qui con la speranza che chissà, magari il destino possa riservarci ancora una possibilità”.

L’artista ha voluto ringraziare poi tutte le persone che hanno sostenuto sempre la coppia, seguendo un percorso segnato da numerose difficoltà. “Grazie a tutti voi che ci avete sostenuto, accompagnato e fatto sentire il vostro affetto in ogni settimana di questo viaggio”, ha spiegato.

Pasquale La Rocca ha poi raccontato di essere molto fiero del percorso fatto: “Arrivare fin qui è stato un privilegio. Un’esperienza incredibile che ci ha regalato emozioni, sfide e momenti che porteremo con noi per sempre”. La coppia spera nel ripescaggio e nella possibilità di tornare in gioco la prossima settimana.

“Incrociamo le dita e continuiamo a sperare – ha scritto Pasquale -. Ora la priorità è la salute, perché a volte fermarsi è necessario, anche quando il cuore vorrebbe continuare”. Poi il messaggio rivolto all’attrice: “Ornella, sei una forza. Siamo tutti con te”.