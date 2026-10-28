L’Eredità, perché le Professoresse non cambiano vestiti. Marta punge: “Aumentata la benzina”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ansa Marco Liorni con Ofelia e Marta

Le nuove Professoresse de L’Eredità continuano a far discutere. Nonostante l’entusiasmo di Marco Liorni, che le ha accolte subito con simpatia e gentilezza, Ofelia Passaponti e Marta Antonucci stanno faticando a conquistare completamente il pubblico di Rai 1. Dopo le polemiche per l’addio di Linda Pani e Greta Zuccarello, sui social sono arrivate nuove critiche, questa volta rivolte all’aspetto delle ragazze. A finire sotto la lente d’ingrandimento sono soprattutto gli abiti e la differenza d’altezza tra le due. Commenti ai quali ha deciso di rispondere personalmente Marta, alla sua prima esperienza televisiva dopo anni trascorsi nel mondo della moda.

Professoresse L’Eredità, Marta replica sulla differenza d’altezza con Ofelia

L’avventura di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci a L’Eredità prosegue tra sorrisi, nuovi balletti e qualche polemica di troppo. Nella puntata di mercoledì 28 ottobre, Marco Liorni ha voluto coinvolgere le due Professoresse con una battuta sul loro lavoro dietro le quinte.

“Ho visto che state provando il nuovo stacchetto, che tragedia”, ha scherzato il conduttore, mostrando ancora una volta la complicità che sta cercando di costruire con le nuove arrivate.

Un clima disteso, quello che si respira in studio, che però sembra contrastare con quanto accade sui social. Qui una parte dei telespettatori continua a esprimere perplessità sulle sostitute di Linda Pani e Greta Zuccarello.

Uno dei dettagli più discussi e la differenza d’altezza tra Ofelia e Marta che, secondo alcuni utenti, renderebbe meno armoniosa la coppia durante gli stacchetti.

“Le potevano prendere con la stessa altezza”, ha scritto un utente sotto alcune fotografie social di Marta Antonucci. La risposta della Professoressa bionda non si è fatta attendere ed è arrivata con una battuta tanto breve quanto pungente: “È aumentata la benzina”. Una replica ironica, che ha svelato un carattere alquanto mordace.

Perché le Professoresse Ofelia e Marta indossano sempre gli stessi vestiti

Ma l’altezza non è l’unico argomento che continua a dividere i telespettatori. Un’altra critica ricorrente riguarda i look delle nuove Professoresse de L’Eredità, praticamente identici dall’inizio della nuova stagione. Una sorta di divisa che sta facendo storcere il naso a chi è attento anche a particolari del genere.

Qualcuno ha tirato in ballo addirittura Samira Lui, “che sfoggia ogni sera un vestito diverso a La Ruota della Fortuna“. A chiarire il motivo di questa apparente mancanza di cambiamenti è stata una follower affezionata al programma, intervenuta direttamente sui social.

“Il vestito cambia quando cambia la coreografia ogni tre settimane circa e non tutte le settimane… è successo solo per l’edizione estiva che cambiavano tutte le settimane”, ha spiegato.

Una precisazione che ha trovato il consenso della stessa Marta Antonucci. Quest’ultima ha lasciato un like al commento, confermando indirettamente la spiegazione fornita dalla telespettatrice.

Dunque, una scelta ben precisa della produzione. Ben diversa da quella del game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

L’Eredità, il pubblico rimpiange ancora Linda e Greta: la sfida delle nuove Professoresse

Insomma, le nuove Professoresse continuano a fare i conti con la nostalgia del pubblico, ancora molto affezionato a Linda e Greta. Ma Ofelia e Marta stanno cercando di costruire una propria identità all’interno del game, tra nuove coreografie, interventi durante i giochi e momenti di leggerezza con Marco Liorni.

La risposta ironica dell’Antonucci alle critiche dimostra anche la volontà di non lasciarsi condizionare troppo dai giudizi del web. Del resto, conquistare il pubblico di un format storico come L’Eredità richiede tempo. E forse, prima di giudicare definitivamente le nuove Professoresse, bisognerebbe concedere loro qualche puntata in più.