Marco Liorni svela le nuove Professoresse dell’Eredità: la gaffe e l’emozione

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna su Rai Uno con la nuova edizione de L’Eredità. Il quiz televisivo ha inaugurato la nuovissima stagione con la stessa formula e alcune novità interessanti. Non solo un cambio fra le Professoresse, ma anche un gioco inedito presentato nella puntata del 19 ottobre 2026.

L’Eredità, Marco Liorni torna al posto di Pino Insegno

Domenica 18 ottobre 2026 è andata in onda l’ultima puntata di Reazione a Catena. Lo show condotto da Pino Insegno ha salutato il pubblico con una sfida speciale fra Le Pappardelle e le Due per cento. Le squadre più amate della trasmissione si sono scontrate, fra giochi di parole e musica, sino alla vittoria delle Pappardelle.

Un arrivederci scoppiettante, necessario per lasciare spazio alla nuova edizione de L’Eredità, in onda nella stessa fascia oraria. La staffetta fra Pino Insegno e Marco Liorni è arrivata proprio lunedì 19 ottobre, con Liorni che ha aperto L’Eredità salutando Insegno e annunciando le grandi novità del game show.

Dopo i saluti iniziali il conduttore ha presentato i concorrenti della primissima puntata de L’Eredità. A sfidarsi per la vittoria finale Victor, studente 19enne, Angela, program manager in energie rinnovabili di Campobasso, ma anche Gianfranco, ingegnere civile di Capua, Charles, programmatore di Santa’Ambrogio di Vapolicella. Infine Agnese, archeologa di Pomezia, Damiano, sosia di Acquaman, e infine Maria che lavora in una concessionaria e fa la scrittrice di romanzi.

“La domanda è sempre quella: giochiamo?”, ha esclamato Liorni con il consueto entusiasmo. Il pubblico ha così scoperto il primo gioco, grande novità di questa stagione. Si tratta di Sbagliando si impara in cui i concorrenti vengono chiamati a individuare l’errore inserito all’interno di una frase, correggendolo.

Il gioco ha portato anche alla prima sfida, quella fra Damiano e Gianfranco. A spuntarla è stato proprio quest’ultimo. Il percorso dei concorrenti è continuato con altri giochi e sfide appassionanti. Alla fine a spuntarla, a sorpresa, è stato Victor che è riuscito ad arrivare sino alla Ghigliottina, giocando per 12.500 euro. Un ricco montepremi che però non è riuscito a conquistare. La parola giusta infatti era “banco”, ma il giovane concorrente ha scritto “cibo”.

La gaffe di Marco Liorni con le nuove Professoresse

La puntata del 19 ottobre de L’Eredità ha segnato anche l’arrivo delle nuove Professoresse. Come annunciato qualche tempo fa infatti Linda Pani e Greta Zuccarello hanno lasciato lo show, al loro posto sono arrivate due nuove showgirl: Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.

A presentarle è stato proprio Marco Liorni che, a metà trasmissione, ha chiamato in studio le due ragazze. “Un abbraccio e un grande in bocca al lupo a Linda e a Greta”, ha esordito Liorni, annunciando anche l’ingresso nel cast di Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, i due ballerini che si erano fatti conoscere dal pubblico durante L’Eredità Summer.

Ofelia e Marta sono entrate in studio ballando, emozionate e sorridenti. “Senti come tremano”, ha detto Liorni stringendo le mani alle due ragazze. Poco dopo sono arrivate le presentazioni. “Sono Ofelia ho 26 anni e vengo da Siena, poi mi scoprirete”, ha detto la Passaponti, ex Miss Italia.

“Marta invece è debuttante assoluta in televisione”, ha aggiunto Liorni, prima di passare la parola all’altra Professoressa. “Sono Marta, ho 22 anni e gioco in casa perché vengo da Roma”, ha detto ha giovane.

L’arrivo delle Professoresse è stato segnato anche da una piccola gaffe di Marco Liorni che, forse nel trambusto delle presentazioni e nel tentativo di far sentire a proprio agio le ragazze, ha dimenticato di chiedere le date prima dell’inizio del Gioco delle Date. Un piccolo contrattempo che ha reso ancora più divertente la puntata.