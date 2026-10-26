Elena Sofia Ricci sostituisce le Professoresse all’Eredità e inciampa in studio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna in onda su Rai Uno il 26 ottobre 2026 con una nuova puntata dell’Eredità. Dopo l’esperimento dell’Eredità Summer, il conduttore è tornato al timone del game show con tante novità. Non solo due ballerini e nuove Professoresse, ma anche un gioco iniziale inedito.

L’Eredità, Marco Liorni provoca le Professoresse

L’autunno è ormai iniziato e con esso la stagione televisiva che è entrata nel vivo. Dopo una stagione fortunatissima, segnata dal successo delle Pappardelle, Reazione a Catena ha lasciato spazio a L’Eredità. Il programma condotto da Marco Liorni è tornato in onda nella sua consueta fascia oraria dopo l’arrivo della “versione summer” durante la pausa di Affari Tuoi di Stefano De Martino.

Come sempre ad aprire la puntata del 26 ottobre 2026 un Marco Liorni sorridente. “Buonasera Italia, nuova settimana e nuova puntata dell’Eredità”, ha esclamato il presentatore prima di svelare i concorrenti di questo appuntamento.

Non solo la campionessa Laura, arrivata più volte al tavolo, Liorni ha presentato al pubblico anche Luca, che viene da Verona e lavora in una catena di supermercati, Sofia, che fa la social media manager, Andrea di mestiere wedding planner, ma anche Luigia che viene da Benevento e fa l’insegnante. A completare il gruppo di concorrenti Alberto che arriva da Potenza, ma vive a Milano, e Victor, che ha solo 19 anni.

La puntata, come sempre, è iniziata con il gioco Sbagliando si impara, grande novità di questa edizione. La manche si è conclusa con la sfida fra Sofia che, dopo aver perso a causa di una risposta sbagliata sui Lunapop, ha puntato il dito contro Luigia. Ad andarsene dallo studio Sofia che, prima di salutare il pubblico, ha annunciato le nozze con il compagno Andrea.

Nel gioco Un, due, tre quella invece a sbagliare è stata Luigia che ha puntato il dito contro Luca, prendendosi alla fine il suo montepremi.

Poco dopo spazio alle nuove Professoresse di questa edizione: Marta Antonucci e Ofelia Passaponti che hanno fatto il loro ingresso in studio con un balletto. “Se la testa gira facciamo i guai!”, ha esclamato Marco Liorni, citando la canzone della loro coreografia.

“Le professoresse sono tutte d’un pezzo”, ha replicato Ofelia, mentre Marta ha riso. La manche delle domande non ha risparmiato gaffe e momenti divertenti. Liorni, ad esempio, ha ricordato un gossip del 2004 quando Bobo Vieri andò ai Caraibi con Fernanda Lessa e lui all’epoca era fidanzato ancora con Elisabetta Canalis.

Poi una domanda su Peppa Pig. “Come fa Peppa Pig”, ha domandato Marco Liorni e la Professoressa ha imitato il famosissimo maialino dei cartoni.

Elena Sofia Ricci conquista l’Eredità

Ma il momento più bello e divertente della puntata dell’Eredità è arrivato con una sorpresa: l’ingresso in studio di Elena Sofia Ricci. L’attrice ha preso parte al gioco della Scossa al posto delle Professoresse. Accolta dall’applauso del pubblico, la Ricci ha presentato la sua fiction I casi di Teresa Battaglia.

Divertente, simpatica e spontanea, Elena Sofia Ricci ha travolto Marco Liorni con le sue battute.

“Mi prendo la tua scossa”, ha detto il conduttore, cercando di prenderle il foglietto che aveva in mano con le domande. “In che senso vuoi la mia scossa – ha scherzato lei -. Anche perché altre non ne do più, guarda Marco”.

Per celebrare la fiction che la vede protagonista, la Scossa è stata basata sui ricordi d’infanzia. A perdere la sfida Victor, ma prima del duello finale Elena Sofia Ricci ha salutato tutti, non prima di aver rischiato di cadere, inciampando mentre lasciava lo studio.

Alla fine ad approdare al tavolo finale è stato Alberto che ha giocato alla Ghigliottina per 95mila euro. Il concorrente ha scritto la parola “Tre” come soluzione del gioco e, a sorpresa, ha trionfato, portando a casa il montepremi.