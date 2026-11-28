IPA Marco Liorni

“Puntata stranissima, sta succedendo un po’ di tutto”. Lo ha detto Marco Liorni a metà della puntata dell’Eredità di sabato 28 novembre, e in effetti non aveva tutti i torti: si è lasciato scappare persino un piccolo errore. Colpa di una domanda sulla birra e delle due Professoresse, Marta e Ofelia.

L’Eredità, la puntata del 28 novembre: sfide imprevedibili e un indovinello per Liorni

La puntata si è aperta con il saluto al nuovo campione, Fabio, 27 anni. “Largo ai giovani”, ha commentato Marco Liorni. A sfidarlo sono stati Alberta, Matteo, Maria Chiara, che studia Ingegneria ed è assistente bagnante, Mauro, pensionato di Briga Novarese, e Margherita, che lavora al Castello Aragonese di Taranto. In studio è tornato anche Francesco, alla sua undicesima puntata.

La prima a sbagliare è stata Alberta, che ha puntato il dito contro Matteo. “Pronto?”, ha chiesto Liorni. “Ci si prova”, ha risposto lui. Prima della sfida il conduttore ha ricordato che Alberta ne aveva affrontate parecchie, senza però riuscire mai ad arrivare alla Ghigliottina.

E anche stavolta è andata male: a uscire è stata lei. “Le sfide qui sono sempre imprevedibili, anche chi sta qui da tanto tempo, e non un debuttante, rischia di uscire. Bisogna stare sempre concentrati: è anche il bello dell’Eredità“, ha detto Liorni. Matteo, invece, ha commentato così: “Mi sono sbloccato, spero di non ribloccarmi”.

Poco dopo è stata Maria Chiara a sbagliare, sfidando Margherita, alla prima sfida della sua Eredità. Margherita si è persa un po’ troppo sulla parola “impegnato” e ha dato la colpa all’emozione. “Stare lì a volte gioca brutti scherzi”, l’ha rassicurata il conduttore. Alla fine, però, ha vinto lei, nonostante una sfida che per l’emozione le era andata malissimo. È lì che Liorni si è lasciato andare: “Puntata stranissima, sta succedendo un po’ di tutto”.

Poco dopo sono arrivate le Professoresse con il consueto balletto insieme ai ballerini Amedeo e Gabriele. Poi un indovinello tutto per lui: quale delle due non ama proprio, ma proprio per niente, la birra? Il conduttore ha puntato su Ofelia. Risposta sbagliata: era Marta. “Primo errore per Marco”, è stato il verdetto in studio.

Liorni si è rifatto con una curiosità: dove tengono la fascia di Miss? Entrambe, infatti, arrivano da Miss Italia, e Ofelia Passaponti nel 2024 ha vinto la corona. “Incorniciata in camera”, ha risposto Ofelia. “Nell’armadio di mia madre, dice che sennò la perdo”, ha confessato Marta.

Chi è arrivato alla Ghigliottina

Nella sfida successiva è stato Matteo a sbagliare. “Non ti bloccare adesso”, lo ha incoraggiato Liorni. Lui ha scelto Mauro, al debutto come lui. “Chi vincerà tra i debuttanti?”, si è chiesto il conduttore. A uscire è stato Mauro.

Dopo è stato il turno della scossa: tra le risposte da trovare c’era uno dei gesti più confortevoli quando le temperature scendono, ovvero rannicchiarsi sul divano (e come dar torto?). A sbagliare è stata Margherita, che ha sfidato Matteo. Questa volta, però, l’emozione ha avuto la meglio: ha perso troppi secondi.

“Varrà anche stasera la regola del debuttante? Stiamo notando che molto spesso sono i debuttanti ad arrivare al tavolo della Ghigliottina“, ha osservato Liorni. E al Triello un debuttante c’era davvero: Matteo. Con lui, Francesco, che la Ghigliottina l’ha già vinta e si è detto contento così, anche se qualcosina in più la vorrebbe eccome.

Dal Triello il primo a uscire è stato il campione Fabio, che ritroveremo nella prossima puntata. Alla fine l’ha spuntata Francesco: stasera al tavolo della Ghigliottina è tornato il prof. Alla Ghigliottina le parole da collegare erano politica, online, corsa, borsa e consigli. In palio, 24.375 euro. Francesco ha risposto “acquisti”: gli è tornato alla mente Maurizio Costanzo, con i suoi consigli per gli acquisti. E ha avuto proprio un’ottima intuizione: è riuscito a indovinare e portare a casa il montepremi.