Le Professoresse in imbarazzo all’Eredità: Liorni interviene, ma non basta

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IPA Marco Liorni

Marco Liorni torna in onda su Rai Uno con una nuova puntata dell’Eredità fra giochi di parole, quesiti interessanti e storie. Ad accompagnare il presentatore, ancora una volta, le nuove Professoresse Ofelia Passaponti e Marta Antonucci.

L’Eredità, Federico sfiora l’impresa

La prima settimana di novembre si apre con una nuova puntata dell’Eredità. Una sfida accesissima condotta da Marco Liorni che ha guidato le varie manche e i duelli fra i concorrenti. In occasione dei 25 anni dell’Eredità, la Rai ha deciso di lanciare un nuovo gioco: Sbagliando si impara.

L’obiettivo? Individuare l’errore in una frase e correggerlo. La puntata dell’Eredità del 2 novembre 2026 si è aperta con la sfida fra Federico e Jessica. A perdere è stata proprio quest’ultima che ha lasciato la sua eredità a Federico.

Accesissima anche la manche Un, due, tre, quella che si è conclusa con la sfida fra Michele e Alessio. Spazio anche alle due Professoresse che, come accade ormai da settimane, si sono alternate accanto a Marco Liorni. Dopo il consueto balletto, a giocare al gioco delle date è stata Ofelia Passaponti che si è cimentata in una esibizione sulle note dei Backstreet Boys.

E dopo l’ennesimo duello, fra le gaffe di una concorrente che ha parlato di “evasione” e l’imbarazzo di Liorni, è arrivato il momento della Scossa. A partecipare a questo segmento della trasmissione, Marta che si è trovata in difficoltà per via di una parola araba che suonava in modo particolare. “Puoi leggere tu?”, ha chiesto a Marco Liorni, imbarazzatissima.

Alla fine a conquistare il titolo di campione dell’Eredità è stato Federico che è arrivato al gioco finale giocando per 251mila euro. Il concorrente ha scritto la parola “ferro”, ma la Ghigliottina non è finita come sperava. La soluzione era infatti “buona”.

Le nuove Professoresse dell’Eredità e le polemiche

La nuova edizione dell’Eredità, dopo l’esperienza dell’Eredità Summer, si è aperta con numerosi cambiamenti. Prima di tutto l’arrivo delle nuovissime Professoresse dello show. Si tratta di Ofelia Passaponti e Marta Antonucci, scelte per prendere il posto di Linda Pani e Greta Zuccarello.

Le due showgirl sono state presentate da Marco Liorni all’inizio della stagione e, fra qualche imbarazzo e voglia di farsi conoscere, hanno provato a conquistare il pubblico. Per ora però non sembrano esserci ancora riuscite, trovando una certa difficoltà nel creare un rapporto con i telespettatori e con lo stesso conduttore.

A pesare il confronto con Linda Pani e Greta Zuccarello che erano ormai diventate due volti simbolo della trasmissione, spigliatissime accanto al presentatore, fra battute, botta e risposta divertenti, ed esibizioni.

Ad alimentare le polemiche anche un post di Matilde Brandi che sui social ha pubblicato uno scatto con Greta Zuccarello, commentando la scelta della Rai di cambiare le Professoresse.

“Hai un talento che pochi hanno – ha scritto – e perdonatemi, ma lo devo dire la trasmissione l’Eredità ha perso un grande professionista! Perché i talenti migliori vanno aiutati a crescere SEMPRE e non lasciarli andare bisogna lavorare sui giovani perché altrimenti restiamo sempre tutti fermi alla tv vecchia e passata”.