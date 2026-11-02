Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram: segni rossi sulla pancia e nuovi problemi di salute

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elettra Lamborghini

Non è un periodo semplice per Elettra Lamborghini che sta vivendo, ormai da qualche tempo, un momento difficile segnato da numerosi problemi di salute. In queste ore la cantante e conduttrice ha condiviso un nuovo sfogo nelle Stories di Instagram.

Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram

Elettra Lamborghini ha infatti raccontato l’ennesimo problema di salute: delle macchie rosse spuntate sulla pancia e fotografate. “Per non farci mancare niente”, ha commentato Elettra, senza nascondere la sua esasperazione per ciò che le sta succedendo. Il rash cutaneo comparso sulla pancia è solo l’ennesimo disagio che la Lamborghini ha dovuto affrontare.

Pochissimo tempo fa la giudice di Tale e Quale Show aveva condiviso su Instagram la sua preoccupazione e frustrazione. Una scelta fatta dopo aver ricevuto numerosi messaggi in cui i fan affermavano di vederla meno gioiosa e spumeggiante sui social.

“So che molti di voi l hanno notato perché sono meno ‘spumeggiante’ rispetto a prima e vi ringrazio dei vostri messaggi”, aveva scritto, parlando di continui problemi e disturbi.

“Purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare ed ovviamente stanno condizionando anche del mio umore e la mia mente – aveva affermato -. Sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo”.

“Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi) – aveva aggiunto Elettra Lamborghini -, ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile. Non entro nei dettagli”.

La cantante aveva poi rivelato ai follower di aver creato una sorta di diario in cui appuntare i suoi continui problemi di salute. “Sono arrivata al punto di fare un diario dei rari giorni in cui sto bene, perché sto avendo una situazione assurda”, aveva rivelato, mostrando la lista.

“20 ottobre gastrite – si legge -, 21 ottobre: gastrite, 22 ottobre: strana la mattina poi ok, 23 ottobre: male di pancia tipo intossicazione/ crampi, 24 ottobre: leggero mal di testa mattino”.

I problemi di salute di Elettra Lamborghini

Già in passato Elettra Lamborghini era stata costretta a fare i conti con una cistite piuttosto forte e così dolorosa da richiedere il ricovero in ospedale. La cantante, impegnata in quel periodo con il programma Canzonissima, era finita al Pronto Soccorso, rischiando di non prendere più parte allo show di Milly Carlucci.

Grazie alle cure ricevute, ma comunque sofferente, Elettra era tornata in studio per esibirsi. “L’ho fatto per i tanti bambini che mi seguono nel programma, e che ci sarebbero rimasti male nel non vedermi sul palco”, aveva spiegato in quell’occasione.

Al suo fianco, come allora e anche oggi, il marito Afrojack. I due sono sempre più innamorati e pronti a sostenersi a vicenda. In quell’occasione il famosissimo deejay olandese non aveva esitato a cancellare tutti i suoi impegni per rimanere accanto alla moglie, sposata sei anni fa.

“Lui è un diamante raro – aveva spiegato Elettra Lamborghini, parlando di lui -, un uomo buonissimo, un angelo. La mia fortuna è stata averlo incontrato”.