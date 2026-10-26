“Ho seri problemi fisici”. Elettra Lamborghini preoccupa i fan: come sta

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IPA Elettra Lamborghini racconta i problemi di salute

Chi segue Elettra Lamborghini sui social è abituato alla sua energia travolgente e a quel modo tutto suo di raccontarsi senza troppi filtri. Negli ultimi tempi, però, qualcosa sembra essere cambiato e i fan più attenti se ne sono accorti.

Dopo aver ricevuto diversi messaggi, la cantante ha deciso di spiegare il periodo difficile che sta vivendo, condividendo una confessione personale che ha subito suscitato preoccupazione.

Elettra Lamborghini racconta i suoi problemi di salute

“Molti di voi hanno notato che sono molto meno spumeggiante rispetto a prima e vi ringrazio per i vostri messaggi”. È da qui che parte il racconto di Elettra Lamborghini, che attraverso alcune Instagram Stories ha voluto rispondere alle domande di chi aveva notato un cambiamento nel suo atteggiamento.

La cantante ha poi spiegato la ragione raccontando di essere alle prese con un periodo complicato: “Purtroppo da ormai qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare“.

Una situazione che, come ha raccontato lei stessa, sta avendo conseguenze anche sul piano emotivo. “Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente“, ha aggiunto, ammettendo di cercare comunque di affrontare le giornate con il sorriso, quando possibile, anche se non sempre è facile nascondere la fatica.

Per provare a capire meglio cosa stia succedendo, Elettra ha iniziato anche a tenere una sorta di diario dei giorni in cui si sente peggio. In una delle sue storie ha mostrato una nota sul telefono intitolata “Giorni in cui sto male”.

Tra gli episodi annotati compaiono la gastrite, il mal di pancia con crampi e il mal di testa. Sintomi che si sono presentati in giornate diverse e che l’hanno spinta a monitorare con maggiore attenzione il proprio stato fisico. “Sono arrivata al punto di fare un diario dei rari giorni in cui sto bene, ho iniziato ieri. È per monitorare la cosa perché sto avendo una situazione assurda“, ha spiegato.

Al momento la cantante non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause dei disturbi né ha parlato di una diagnosi. Ha però condiviso una riflessione: “Questo mi ricorda di cercare di essere gentile, perché non sai mai a cosa sta andando incontro qualcuno”. Un invito a guardare oltre le apparenze, soprattutto quando non si conoscono le difficoltà che una persona sta affrontando.

Elettra Lamborghini, il pensiero di prendersi una pausa

A rendere ancora più complesso questo momento è la necessità di conciliare proprio malessere con la mole di appuntamenti che ogni giorno la impegnano a livello professionale. Elettra Lamborghini ha infatti ammesso di aver pensato più volte alla possibilità di fermarsi e rinunciare a ciò che la aspetta nei prossimi mesi.

“Non vi nego che sto pensando costantemente di annullare tutti gli impegni (come ho fatto da dicembre in poi)”, ha confidato ai follower abituati a vederla sempre pronta a mettersi in gioco, tra musica, televisione e nuovi progetti.

La cantante, tuttavia, ha chiarito di voler provare a rispettare gli appuntamenti già fissati: “Ma ho preso i miei impegni e cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile”

Al momento la cantante è parte del cast di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, dove Elettra siede in giuria accanto ad Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio.

Per ora non sono stati annunciati cambiamenti specifici al calendario professionale della cantante. Resta soprattutto il suo racconto e la speranza dei fan che possa trovare il modo di affrontare questo periodo senza dover mettere da parte il proprio benessere.