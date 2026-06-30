Elettra Lamborghini, perché nelle foto si copre con la mano

Elettra Lamborghini si sfoga nelle storie di Instagram contro le foto ritoccate e spiega il motivo di un gesto che i fan hanno finalmente notato

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Elettra Lamborghini

L’estate di Elettra Lamborghini è iniziata a ritmo di musica, televisione e nuovi progetti: la cantante emiliana ha appena pubblicato Bam Bam Bambina, un singolo dalle sonorità latin che celebra l’imperfezione femminile con ironia e leggerezza, anche se dietro il sorriso non nasconde una riflessione molto più profonda sul peso delle aspettative e sull’ostilità che, troppo spesso, domina i social network. Ma quello che colpisce di Elettra, al di là del suo carattere esplosivo ed esuberante, è anche un grande rispetto nei confronti di suo marito e un certo senso del pudore che sembra appartenerle: la cantante infatti in molte foto è apparsa con il seno coperto dalla mano e ora finalmente ha spiegato il motivo di questo insolito gesto.

Elettra Lamborghini e la strategia contro le foto modificate

Elettra Lamborghini continua a fare strage di cuori tra i fan e ad essere uno dei personaggi più apprezzati del momento, tanto che si moltiplicano le indiscrezioni che la vogliono al fianco di Stefano De Martino al prossimo Festival di Sanremo.

Dopo una serata musicale nella splendida Palermo però, a colpire delle foto pubblicate sui social è stato un gesto che è sembrato molto particolare: in alcuni scatti Elettra si copre con la mano nella zona del seno tanto che un fan ha deciso di fargli notare questa cosa.

L’utente ha interpretato quel gesto come un segnale di prudenza e rispetto verso la propria immagine pubblica, sottolineando come fosse un’accortezza che aveva particolarmente apprezzato e la risposta della cantante non si è fatta attendere. Elettra ha confermato che quel gesto è assolutamente spontaneo e nasce soprattutto da una forma di rispetto nei confronti di sé stessa e di suo marito.

Ha spiegato che, quando indossa vestiti molto scollati, le viene naturale coprirsi il seno, mentre con le altre donne tende a preoccuparsene meno. Ha inoltre precisato che non si tratta di un’insicurezza legata al proprio corpo, ma semplicemente di una scelta personale.

C’è poi un altro motivo che la porta a fare questa attenzione: secondo Elettra, nelle fotografie originali il décolleté potrebbe apparire perfettamente normale, ma una volta che gli scatti finiscono online non si può sapere come verranno utilizzati o modificati.

Proprio per questo preferisce essere prudente fin dall’inizio, evitando che immagini particolarmente esposte possano essere ritoccate o diffuse in modo poco rispettoso, come già accaduto: “A volte torno a casa e mi accorgo che nelle foto mi hanno modificato tutta, chi mi mette il sorriso, chi i filtri, una porcata. Ho la collezione di screenshot, un giorno ne posterò qualcuno” conclude Elettra senza peli sulla lingua.

Bam Bam Bambina, la hit di Elettra in difesa delle donne

Se da una parte vive un momento professionale particolarmente positivo, dall’altra Elettra ha voluto dunque condividere con i suoi follower uno sfogo molto personale che riguarda anche l’immagine della donna che lei in questo momento sta tentando di difendere anche attraverso la sua musica.

Bam Bam Bambina infatti nasce come un vero e proprio manifesto dedicato a tutte quelle donne che ogni giorno si sentono giudicate: nel brano, Elettra elenca con sarcasmo tutto ciò che, secondo gli stereotipi, una donna dovrebbe essere, ovvero bella, sexy, impeccabile, realizzata e perfetta in ogni ambito della propria vita. Un modello irraggiungibile che la cantante rifiuta con decisione, trasformando la musica in un invito a vivere con maggiore libertà.

La 32enne ha spiegato di riconoscersi pienamente nel messaggio della canzone, sottolineando come anche lei percepisca costantemente la pressione di dover dimostrare qualcosa. Secondo l’artista, oggi sembra impossibile soddisfare il giudizio del pubblico: se una donna è troppo bella viene considerata superficiale, se ingrassa viene criticata, se dimagrisce altrettanto. Un meccanismo che, a suo dire, si è amplificato enormemente attraverso i social network.

Proprio parlando del mondo digitale, Elettra non ha nascosto un certo disincanto. Ha raccontato di aver osservato i commenti pubblicati durante alcuni festival radiofonici e di essere rimasta colpita dalla quantità di negatività presente online. Secondo lei è diventato quasi impossibile trovare messaggi di incoraggiamento, persino nei confronti degli artisti più affermati e, con una battuta pungente, ha osservato che, a questo punto, verrebbe quasi da chiedere agli utenti di scrivere direttamente loro le canzoni, visto che sembrano avere sempre qualcosa da criticare.