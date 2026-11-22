Stasera su Nove Beppe Grillo è atteso da Fabio Fazio e Jovanotti presenta il film sulla sua vita: tutti gli ospiti della puntata del 22 novembre 2026

IPA Fabio Fazio

Tre anni fa Beppe Grillo tornò in tv dopo nove anni di assenza e restò in piedi per quasi tutta l’ospitata. Stasera, domenica 22 novembre, è atteso di nuovo da Fabio Fazio a Che tempo che fa, in onda dalle 19.30 sul Nove. Nella stessa serata arriva Jovanotti, a quattro giorni dall’uscita in sala del film sulla sua vita. Una puntata che si attende scoppiettante insomma. Ma non sono gli unici ospiti.

Che tempo che fa, ospiti e anticipazioni del 22 novembre

Era il 12 novembre 2023 e più che un’intervista fu un monologo: Fabio Fazio riuscì a infilare poche domande. La puntata fece 2 milioni e 487mila spettatori e il 12,1% di share, il record fino ad allora per il programma sul Nove. Stavolta Beppe Grillo compare nell’elenco degli ospiti senza un motivo specifico. Forse la serata sarebbe l’inizio di una campagna contro Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, con le elezioni sempre più vicine.

Jovanotti, invece, ha un film da raccontare: Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il documentario di Dario Zonta e Carlo Zoratti presentato alla Festa del Cinema di Roma il 16 ottobre e in sala dal 26 novembre al 2 dicembre con Plaion Pictures, sette giorni da evento speciale per i suoi sessant’anni. I due registi lo seguono dal primo Jova Beach Party, nel 2019. Non è un concerto filmato: dentro finiscono i ricordi di famiglia e le fragilità che sul palco non si vedono.

A Roma Jovanotti ha raccontato di aver lasciato ai registi una libertà insolita e di non volere il solito documentario celebrativo. Dice di sentirsi più figlio che padre del film: dentro ha trovato dei Super8 girati dal padre che non conosceva e un risultato che ha giudicato spiazzante e a tratti scomodo. Ha parlato anche di una stagione della vita che si chiude e della curiosità per quella che arriverà. Per Fabio Fazio non mancherà il materiale: Jovanotti era già stato suo ospite il 1° dicembre 2024, tornando in tv dopo due anni con il singolo Montecristo.

Gli altri ospiti di Fabio Fazio

Elena Cattaneo, senatrice a vita, presenta Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramón y Cajal oggi, un saggio sul Nobel per la Medicina del 1906 considerato il padre delle neuroscienze moderne. Flavio Caroli, storico e critico d’arte, ha un libro nuovo, Lo spirito dei luoghi – Genius loci, sul rapporto tra paesaggio, natura e arte.

Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, si occupa come al solito di salute. L’attualità è affidata ad Annalisa Cuzzocrea, direttrice di HuffPost Italia, Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista di Repubblica.

La parte più leggera spetta a tre habitué del Tavolo: Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani, quest’ultimo con le sue imitazioni. Luciana Littizzetto arriva con la letterina, di cui destinatari e temi non sono stati anticipati, e Filippa Lagerback introduce le interviste.

Dove e quando vedere Che tempo che fa

Che tempo che fa va in onda stasera, domenica 22 novembre, in diretta sul Nove a partire dalle 19.30 e in streaming su discovery+. Chi aspetta il Tavolo a fine serata non lo troverà: dal 14 ottobre ha una serata tutta sua, il mercoledì in prima serata, sempre sul Nove.