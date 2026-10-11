Romina Jr e Cristel Carrisi in lacrime per Ylenia: “Al Bano ha esagerato”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Dopo mesi di indiscrezioni e di polemiche a distanza, Romina Jr e Cristel Carrisi hanno deciso di rompere il silenzio riguardo lo scontro fra Romina Power e Al Bano Carrisi. Le figlie della coppia si sono raccontate a Verissimo, fra l’emozione per il ricordo di Ylenia e il rapporto oggi complicato con l’artista pugliese.

Cristel Carrisi e Romina Jr, la verità sulla lite con Al Bano

Nello studio di Verissimo, Cristel Carrisi e Romina Jr si sono lasciate andare, per la prima volta, a confessioni importanti sul legame con Al Bano Carrisi. Un papà che amano moltissimo, ma con cui si sono scontrate, soprattutto nell’ultimo periodo, per via del suo comportamento nei confronti di mamma Romina Power.

Le due ragazze non hanno infatti perdonato al cantante pugliese lo sfogo contro Romina a Domenica In. Una replica durissima che era arrivata dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex moglie a Francesca Fagnani in cui affermava che secondo lei Ylenia era ancora viva e spiegava di non aver trovato un sostegno nel cantante dopo la scomparsa della sua primogenita.

Parlando della scelta di rinnovare le nozze con Davor Luksic, Cristel Carrisi ha spiegato con sincerità la scelta di non invitare al party Al Bano Carrisi.

“Non c’era – ha spiegato a Silvia Toffanin – perché da qualche mese siamo in un silenzio. C’è un silenzio fra noi e non riusciamo a riaccendere il dialogo. In quel momento non aveva senso averlo lì. Dietro tutto questo ci sono anni e anni di discorsi irrisolti che abbiamo evitato. Da lì io non sono più riuscita ad avere un dialogo con lui. Ho deciso di prendermi una pausa dopo che per anni l’ho ascoltato ripetere sempre le stesse cose. Mi ha fatto male non averlo lì – ha ammesso -. Lui mi cerca? In questo momento non credo perché sa quello che lo aspetta”.

Cristel ha poi affermato di essere stata profondamente ferita dalle parole di Al Bano Carrisi verso Romina Power. “Ci sono state alcune cose negli ultimi anni – ha detto -. L’ultima è stata la sua sfuriata in televisione. Lì ho capito che c’è qualcosa di serio e profondo che non va. Da quel momento ho smesso di parlargli. Non bisognerebbe mai coinvolgere i figli nei propri litigi”.

Sulla questione è intervenuta anche Romina Jr. “Penso che sia giusto pensare ai propri figli prima di andare in televisione e inveire contro la moglie dei propri figli – ha affermato -. Questo fa male ad un figlio. Parlo con mio padre tutti i giorni e lui mi chiede di Cristel. Per anni mi sono presa il carico di esserci sempre per mia madre e mio padre. Se facevo un passo sbagliato mi sentivo criticata, dovevo essere presente nella mia assenza. Adesso ho capito che la comunicazione deve essere più prorompente”.

Le lacrime per Ylenia

Romina Jr ha confidato di non essere riuscita ancora a parlare con Al Bano: “Non si è giustificato su quanto ha detto su mamma. Lì ci sono dietro anni e anni di rabbia e di un rapporto non risolto in cui non si comprende l’altra persona. Lui ha esagerato nell’attacco”.

Le sorelle hanno poi svelato i sentimenti di Romina Power riguardo le dichiarazioni di Al Bano. “Mamma ci è rimasta male – hanno raccontato -. Ogni cosa che dice o che fa da anni c’è sempre una replica. Da parte di papà e di chi c’è intorno a lui. Per anni ho avuto difficoltà a capirla, ora capisco più lei che papà”.

Poi le parole, toccanti e commoventi, su Ylenia. “Capisco il suo dolore – ha detto Cristel, parlando di Al Bano -, ma non può essere una giustificazione per qualsiasi tipo di azione. C’è un limite a tutto”.

Di fronte ai filmati del passato, con i figli di Al Bano e Romina piccoli e sorridenti, Romina Jr e Cristel si sono sciolte in lacrime: “Abbiamo vissuto tutti un enorme trauma – le parole di Romina Jr -. Una madre che perde sua figlia e vuole continuare a sperare che sia viva, non devi toglierle la speranza. Vorrei che mio padre non le togliesse l’opportunità di avere speranza”.