IPA Marco Liorni

Marco Liorni voleva sapere se fosse vera quella storia del blu. Marta Antonucci gli ha risposto e, già che c’era, ha aggiunto “Marco, oggi sono allergica a te”. A L’Eredità di sabato 21 novembre il gioco delle date doveva ancora cominciare.

Marta Antonucci e l’allergia ai tessuti blu

Non è una barzelletta, e anche se potrebbe far sorridere è un’allergia reale e particolarmente fastidiosa. “Sono allergica al blu”, conferma Marta Antonucci, che subito precisa di riferirsi ai tessuti di quel colore. Marco Liorni torna a chiederle se dica sul serio anche dopo che lei l’ha tirato in ballo. Poi si passa alle date, che sono il 1965, il 1983, il 1999 e il 2019, e il conduttore le chiede che cosa farà in puntata. Marta si occupa proprio di quella manche e lui si consola perché almeno la Scossa toccherà a qualcun altro. “Sarà una lunga stagione, ragazzi”, dice prima di dare la parola alla concorrente Alessandra.

Si comincia con Per qualche dollaro in più di Sergio Leone, che Francesco colloca nel 1965 dopo il tentativo di Alessandra con il 1983. Poco dopo è proprio Marta Antonucci a spiegare la Bottle Cap Challenge. Marco, il concorrente, sceglie il 2019 andando a intuito e lei ricorda cosa si facesse in quei video.

Si svitava il tappo di una bottiglia con un calcio e tra quelli che ci avevano provato c’erano anche Zlatan Ibrahimovic e Jean-Claude Van Damme. Liorni, che poco prima insisteva sul blu, stavolta le fa i complimenti (in modo sarcastico, s’intende) per come ha pronunciato il nome del campione kazako di taekwondo che aveva lanciato la sfida.

Alessandra vince tre sfide e arriva ai Cento Secondi

In gara, intanto, Martina ha già dovuto cedere il titolo. La campionessa era arrivata alla Ghigliottina al debutto, la sera prima, e stavolta è Marco a sceglierla dopo due errori. Vince la sfida e ne eredita il montepremi. Ad Alessandra, che lavora nei musei di Matera, tocca giocarsi la permanenza per tre volte. Batte Giulio, poi Sofia e, dopo la Scossa, anche Luca.

Al Triello Francesco, insegnante di geografia di Lecce, indovina a che cosa servono le ghiandole sopra gli occhi dei pinguini, che grazie a quel filtro per il sale possono bere acqua di mare. Trova anche il risultato di un calcolo tra i pianeti del Sistema solare, i lati del cartello dello stop e la famiglia Simpson. Il numero è zero e, quando Liorni gli chiede come ci sia arrivato, il professore gli risponde “Non ve lo dico, è un segreto”.

Con le pupille a forma di cuore del David di Michelangelo e una domanda di grammatica sale a 140.000 euro. Sull’ultima domanda prova con Lost, mentre Alessandra riconosce in E.R. – Medici in prima linea la serie di Michael Crichton. Si prende il jolly e va ai Cento Secondi contro di lui.

Alla Ghigliottina il “mondo” sfugge al professore di geografia

Francesco batte Alessandra e torna alla Ghigliottina partendo da 180.000 euro. Dopo due dimezzamenti ne rimangono 45.000 e le parole da legare sono cambiare, nuovo, angolo, mezzo e d’amore. Il professore scrive “pensiero” e aspetta che sia Liorni a svelare la soluzione.

La soluzione è “mondo”, che torna in cambiare il mondo, Nuovo Mondo, un angolo di mondo, mezzo mondo e Un mondo d’amore. A Francesco sfuggono i 45.000 euro e, vista la materia che insegna, gli viene subito da commentare “Simpatica beffa per un docente di geografia”.