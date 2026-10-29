Marta Antonucci, quanto è alta la Professoressa de L’Eredità

Marta Antonucci, la Professoressa de L'Eredità, conquista con il fisico slanciato e la statura da modella. E non rinuncia ai tacchi, neppure nella vita privata

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IPA Marta Antonucci

Bellezza, eleganza e una passione per la danza che si nota a ogni movimento. Marta Antonucci è uno dei volti de L’Eredità, il popolare quiz di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Con il suo sorriso e una presenza scenica che non passa inosservata, la giovane Professoressa ha conquistato la curiosità dei telespettatori, interessati a scoprire qualcosa in più sul suo conto. A partire da una domanda che in molti si pongono: quanto è alta Marta Antonucci? La risposta è presto detta: 177 centimetri. Ma dietro il suo fisico slanciato e il portamento aggraziato c’è molto più di un passato nei concorsi di bellezza.

Quanto è alta Marta Antonucci, la Professoressa de L’Eredità

Marta Antonucci è molto alta, ben 1 metro e 77 centimetri. Un’altezza che, unita alla sua naturale eleganza, contribuisce a renderla particolarmente riconoscibile davanti alle telecamere.

Nonostante un’altezza decisamente notevole, Marta non rinuncia ai tacchi alti. Anzi, li indossa con naturalezza sia durante le puntate del programma di Marco Liorni sia nella vita privata. Un dettaglio che racconta anche il suo rapporto con la moda: nessuna necessità di nascondere qualche centimetro di troppo bensì la voglia di valorizzarlo.

Del resto, i tacchi sono un accessorio capace di trasformare anche il look più semplice. E Marta sembra aver trovato il modo di portarli con disinvoltura, senza lasciarsi condizionare dalla propria statura.

Il suo fisico atletico è anche il risultato di una grande passione per lo sport e il movimento. Tra le attività che pratica e apprezza maggiormente ci sono il Pilates e il fitness. Due discipline che, com’è noto, aiutano a sviluppare forza, equilibrio e consapevolezza del proprio corpo.

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Ma la sua vera passione è un’altra: la danza. Un amore nato prima dell’esperienza televisiva e che oggi trova spazio anche negli studi de L’Eredità, dove le Professoresse sono protagoniste di alcuni momenti coreografici.

Proprio Marta ha raccontato quanto il suo percorso artistico le sia stato utile per affrontare questa nuova avventura: “Sì, e a L’Eredità aver studiato danza mi è servito molto. Anche perché balliamo danza moderna, che è la mia passione”.

Marta Antonucci, da Miss Roma a L’Eredità: i concorsi di bellezza

Prima di arrivare sul piccolo schermo, Marta Antonucci si è fatta conoscere nel mondo dei concorsi di bellezza, ottenendo riconoscimenti importanti nell’ambito di Miss Italia.

Nel 2022 ha conquistato il titolo di Miss Cinema Lazio, mente l’anno successivo è stata eletta Miss Roma. Due esperienze che le hanno permesso di prendere confidenza con passerelle, pubblico e riflettori, sviluppando quella sicurezza che oggi porta anche davanti alle telecamere di Rai 1.

Se la danza è il suo primo grande amore artistico, Marta Antonucci ha anche un altro sogno nel cassetto: la recitazione. È stata lei stessa a raccontarlo, parlando delle proprie aspirazioni e dei progetti che vorrebbe sviluppare in futuro: “L’altro amore è la recitazione, che voglio coltivare”.

Una dichiarazione che lascia intravedere il desiderio di non fermarsi al ruolo di Professoressa, ma di esplorare nuove opportunità nel mondo dello spettacolo.

Del resto, la sua esperienza sembra seguire un filo conduttore preciso: prima la danza, poi i concorsi di bellezza e infine la televisione. Esperienze differenti, accomunate dalla voglia di mettersi alla prova.