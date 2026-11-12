L’Eredità, i sogni di Marta e Ofelia diventano realtà: Liorni svela un tenero ricordo

Una gaffe non passa inosservata nella puntata del 12 novembre de "L'Eredità", ma protagonisti sono soprattutto i sogni. E su quelli delle due Professoresse Liorni ha qualcosa da dire

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Marco Liorni

A volte i sogni cominciano da bambine, altre volte arrivano quando si è già grandi. E possono portare lontano, magari proprio davanti alle telecamere di Rai 1. Nella puntata de L’Eredità di giovedì 12 novembre, Marco Liorni ha voluto conoscere qualcosa in più del passato di Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, le due Professoresse del quiz.

Ne è venuta fuori una chiacchierata piena di sorrisi, con tanto di ricordo che ha emozionato Marta. Il conduttore, però, si è fatto notare anche per una piccola gaffe che riguarda il palinsesto Rai e che non è passata inosservata.

L’Eredità, il sogno di Marta e Ofelia è diventato realtà

Dopo il balletto con Amedeo e Gabriele, nella nuova puntata de L’Eredità il padrone di casa Marco Liorni ha deciso di mettere da parte per qualche istante le domande del quiz e parlare di sogni. Quelli che si fanno da piccoli e che, con un po’ di fortuna e tanta determinazione, diventano il proprio lavoro.

A rompere il ghiaccio è stata Marta Antonucci, che ha raccontato di aver desiderato un futuro in televisione fin da quando era bambina. E proprio a quel periodo risale un ricordo che Liorni ha condiviso con il pubblico: il conduttore l’aveva vista recitare in uno spot pubblicitario con un bambolotto, quando aveva soltanto sei anni.

Un aneddoto che ha colto di sorpresa Marta, visibilmente emozionata nel ripensare ai suoi primi passi davanti a una telecamera. D’altra parte, chi avrebbe immaginato che quella bambina sarebbe diventata, anni dopo, una delle Professoresse di uno dei quiz più amati della televisione?

Ofelia Passaponti ha invece raccontato di aver scoperto la propria passione crescendo. Da piccola non aveva ancora le idee così chiare sul futuro e soltanto più avanti ha cominciato a capire che il mondo dello spettacolo poteva essere la sua strada.

Due esperienze diverse che hanno conquistato Liorni e il pubblico in studio, felice di condividere ogni sera lo studio con loro. “Tutto si è realizzato, evviva, siamo felici di avervi tra noi”, ha commentato il presentatore, chiudendo la parentesi con il sorriso.

Cosa è successo in puntata (e la gaffe di Liorni)

La puntata è poi proseguita tra sfide e qualche battuta. Durante La Scossa, una domanda dedicata al traffico ha dato a Liorni l’occasione di ricordare agli automobilisti di non distrarsi al volante, soprattutto usando il cellulare o cercando di truccarsi mentre si guida. “Addirittura ho visto in autostrada guidare con il cellulare. È pericolosissimo”, dice fissando la telecamera. Un monito da tenere sempre a mente.

Una piccola gaffe ha poi tradito il conduttore proprio a ridosso del gioco finale. Liorni ha parlato con entusiasmo di Doc – Nelle tue mani, invitando i telespettatori a seguire la fiction e lasciando intendere che la trama fosse vicina a una svolta importante. C’è soltanto un piccolo problema: questa sera la fiction non è in programma. Su Rai 1 è infatti prevista la partita della Nazionale. Un qui pro quo probabilmente dovuto alla registrazione della trasmissione.

Sul fronte della gara, a raggiungere l’ultima manche è stato Riccardo, che si è guadagnato la sua terza possibilità di portare a casa il premio finale. Il concorrente è partito da 170mila euro, scesi a 21.250 dopo i dimezzamenti. Davanti alle parole pensiero, esercizio, industriale, combattimento e mancanza, ha deciso di tentare con “Logica”.

Una risposta che non ha convinto del tutto neppure Liorni. E infatti la parola vincente era “Stile“. Niente premio per Riccardo, che potrà comunque rimettersi alla prova nella prossima puntata.