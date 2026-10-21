Zuzu, scenografica sì, ma l’eleganza è un’altra cosa. Voto 6
Ad aprire le pagelle della nona serata della Festa del Cinema di Roma 2026, è Giulia Spagnulo, in arte Zuzu, fumettista e illustratrice italiana che si è fatta conoscere grazie alla sua graphic novel Cheese, distinguendosi per uno stile narrativo intimo e originale. Sul red carpet di Giorni Felici sceglie di esprimere la propria creatività anche attraverso la moda, con un risultato che certamente non passa inosservato. L'abito lungo in seta lurex firmato Mes Demoiselles Paris è un'esplosione di riflessi metallici, tra viola, argento e sfumature ramate. Le maniche ampie e i volumi fluidi creano un effetto quasi teatrale, amplificato dai movimenti del tessuto. L'impatto scenografico è indiscutibile, ma la silhouette poco definita e l'abbondanza di materiale rendono l'insieme piuttosto caotico. Più opera d'arte da indossare che abito da red carpet: interessante da osservare, decisamente meno chic da sfoggiare.