L’Eredità, Marco Liorni perde il controllo: “Non fatelo a casa”. La domanda sulle nuove Professoresse

A L'Eredità i look delle nuove Professoresse fanno discutere, ma sono le gaffe dei concorrenti a rubare la scena. Marco Liorni perde il controllo e non si trattiene

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IPA Marco Liorni con le nuove Professoresse de L'Eredità

Tra outfit che fanno discutere, risposte improbabili e gaffe esilaranti, la puntata de L’Eredità di mercoledì 21 ottobre ha regalato momenti di grande divertimento. E Marco Liorni non è riuscito a trattenere le risate.

L’Eredità, i look delle nuove Professoresse fanno discutere

Sono bastate tre puntate per accendere i riflettori sulle nuove Professoresse de L’Eredità. Ofelia Passaponti e Marta Antonucci hanno portato indubbiamente una ventata di novità nel quiz di Rai 1, ma a catturare l’attenzione sono stati soprattutto i loro outfit.

“Ma come le vestono?”, è la domanda che accompagna le prime critiche alle scelte di guardaroba. In queste puntata di esordio entrambe hanno puntato sul denim: Marta ha sfoggiato un miniabito in jeans, mentre Ofelia ha preferito un completo due pezzi dello stesso tessuto. Scelte casual che non sembrano aver convinto tutti.

In attesa di look più ricercati, però, le due giovani stanno dimostrando una notevole disinvoltura davanti alle telecamere e un’ottima sintonia con Marco Liorni.

Soprattutto Ofelia, che vanta già un curriculum televisivo importante. Dopo aver conquistato il titolo di Miss Italia nel 2024, ha partecipato a La Corrida sul Nove, è stata co-conduttrice di W Garibaldi su RTV 38 e ha preso parte a Miss Toscana nel 2026.

Per Marta Antonucci, invece, si tratta di un debutto televisivo importante. Romana, classe 2004, ha studiato recitazione all’Actor’s Planet di Rossella Izzo e alla scuola di Jenny Tamburi. Alle spalle ha oltre dieci anni di danza e la fascia di Miss Roma 2023.

Marco Liorni scoppia a ridere a L’Eredità, colpa del kefir

Se i look dividono, le risposte dei concorrenti mettono tutti d’accordo. Almeno sul fronte delle risate. Durante la puntata di mercoledì 21 ottobre de L’Eredità, una domanda apparentemente semplice ha scatenato l’ilarità in studio: “Da cosa si ricava il kefir?”. La risposta di Andrea – campione di ben due puntate – è arrivata senza esitazioni: “Dalla birra”.

Marco Liorni è rimasto letteralmente a bocca aperta, prima di scoppiare in una risata incontenibile. Il conduttore ha tentato più volte di recuperare la sua proverbiale compostezza, senza riuscirci. Poi l’avvertimento scherzoso: “Non fatelo a casa”.

La gaffe su Marco Mengoni e il successo negli ascolti

Non è stata l’unica risposta sorprendente della serata. Durante una sfida eliminatoria, la concorrente Maria Carmela, tradita dalla tensione e dai pochi secondi a disposizione, ha trasformato involontariamente Marco Mengoni in Marco Mangoni.

Una piccola gaffe che ha divertito Liorni e suscitato reazioni sul web. Del resto, la pressione televisiva può giocare brutti scherzi. Era accaduto anche nella puntata precedente, quando durante il gioco delle date la nascita di Fabio Volo era stata erroneamente collocata negli anni Cinquanta. Anche in quell’occasione il padrone di casa non era riuscito a trattenere le risate.

Sicuramente questa spontaneità è uno dei punti di forza del conduttore, capace di alternare ironia ed eleganza senza mettere in imbarazzo i concorrenti.

E intanto L’Eredità è tornata a conquistare il pubblico, raggiungendo circa quattro milioni di telespettatori e superando Caduta Libera di Max Giusti. Una rivincita dopo l’estate complicata de L’Eredità Summer, battuta ripetutamente da La Ruota della Fortuna.

Tra nuove Professoresse, scivoloni e risate, Marco Liorni sembra aver ritrovato la formula vincente. Meritatamente.