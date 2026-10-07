Chi è Marta Antonucci, nuova Professoressa dell’Eredità

Marta Antonucci è la nuova Professoressa dell'Eredità: l'amore per la danza e il passato da Miss.

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IPA Marco Liorni

Marta Antonucci è la nuova Professoressa dell’Eredità, il programma condotto da Marco Liorni. La showgirl approderà nello show di Rai Uno in coppia con Ofelia Passaponti.

Marta Antonucci è la nuova Professoressa dell’Eredità

Le due nuove Professoresse dell’Eredità sono state scelte per sostituire Linda Pani e Greta Zuccarello, i due volti che negli ultimi anni hanno affiancato Marco Liorni alla guida del game show. L’esordio delle nuove Professoresse avverrà lunedì 19 ottobre quando su Rai Uno tornerà L’Eredità. Il programma inizierà alle 18:40 e si arricchirà anche con l’ingresso nel cast di Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

I ballerini che avevano affiancato Linda e Greta durante L’Eredità Summer, il format estivo, condotto sempre da Liorni, in onda nei mesi più caldi e scelto dalla Rai per confrontarsi con La Ruota della Fortuna nella guerra degli ascolti.

Come ben sappiamo l’addio di Linda e Greta non è causato da particolari circostanze, ma è legato ad una dinamica ben precisa della trasmissione che nel tempo ha avuto diverse Professoresse. Samira Lui ha lavorato nello show per due edizioni, mentre Michelle Masullo e Naomi Buonomo sono rimaste una sola edizione.

Andrea Cerelli è stato invece l’unico professore uomo durante il periodo di conduzione di Flavio Insinna. Greta Zuccarello e Linda Pani, come le loro colleghe, sono arrivate nel 2024 e hanno annunciato l’addio a settembre 2026. Ora saranno le due sostitute – Marta Antonucci e Ofelia Passaponti – a dover conquistare il pubblico dopo che Linda e Greta erano riuscite a trovare un’ottima intesa con Marco Liorni fra battute e siparietti comici.

Le Professoresse nuove non saranno l’unica novità della nuova edizione del programma. Lo show infatti festeggerà quest’anno un anniversario importante, celebrando ben 25 anni in tv. Per l’occasione verrà introdotto un nuovo gioco nella trasmissione intitolato “Sbagliando si impara” che avrà il compito di aprire ogni puntata. Nel corso del gioco in questione i concorrenti dovranno cercare di individuare un errore presente all’interno di una frase. Solo correggendolo riusciranno a passare il turno. Come sempre l’obiettivo sarà solamente uno: arrivare alla Ghigliottina.

Chi è Marta Antonucci

22 anni, biondissima e con una passione per il ballo, Marta Antonucci è una modella e attrice. Ha vinto nel 2023 la fascia di Miss Roma e si è candidata al ruolo di Professoressa proprio per via della sua bravura nel canto, nel ballo e nella recitazione.

Come ben ricordiamo infatti nel suo annuncio la Rai aveva richiesto per la figura di Professoressa qualcuno che fosse in grado di destreggiarsi fra le varie arti e di apportare un contributo importante al programma, affiancando al meglio il conduttore Marco Liorni.

Nonostante sia giovanissima, Marta ha praticato danza per oltre dieci anni. Da moltissimo tempo invece studia recitazione. Nonostante sia molto attiva su Instagram, di Marta Antonucci si sa ancora poco e niente. Di certo scopriremo qualcosa di più su di lei nel corso delle puntate de L’Eredità quando proprio lo stesso Marco Liorni racconterà la carriera, la vita e i sogni delle nuove Professoresse.