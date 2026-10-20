Marco Liorni scherza con la nuova Professoressa a l’Eredità: “La nostra Brigitte Bardot”

Nella puntata di oggi de "L'Eredità", la Professoressa Marta è protagonista di un simpatico siparietto: in studio molti hanno notato la sua somiglianza con Brigitte Bardot

IPA Marco Liorni

L’eredità, il celebre game show di Rai1, è tornato dopo la lunga pausa estiva. Il quiz condotto da Marco Liorni continua a regalare al pubblico emozioni e colpi di scena grazie alle avvincenti manche di gioco, ma non mancano momenti più leggeri. Protagoniste le nuove Professoresse: una di loro, infatti, condivide una grande somiglianza con un’icona del cinema francese.

L’Eredità, l’incredibile somiglianza tra Marta e B.B.

Tornano in scena nella puntata del 20 ottobre de L’eredità le nuove professoresse Ofelia e Marta, che hanno debuttato ieri nella nuova edizione del programma raccogliendo il testimone da Greta e Linda. “Ma avete dormito stanotte?“, chiede incuriosito Marco Liorni. “Abbiamo smaltito l’emozione, oggi va un po’ meglio”, si scherniscono loro.

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Chiamata ad affiancare il conduttore nella manche delle date, Ofelia si lascia andare ad una piccola osservazione sulla sua collega, approfittando di un aneddoto con protagonista Brigitte Bardot: “Ce l’abbiamo anche noi B. B, Marta. Le somiglia molto”.

Marco Liorni sembra essere dello stesso avviso, perché introducendo la nuova Professoressa in vista della scossa la saluta come “la nostra Brigitte Bardot“: “Hai sentito come ti ha definito Ofelia? Te l’hanno già detto?”, chiede incuriosito il presentatore. “Beh, sì, mi sembra esagerato. È un gran complimento”, spiega Marta.

In effetti, complici i lunghi capelli biondi e i lineamenti del viso, la somiglianza con la famosa attrice francese è piuttosto notevole.

L’Eredità, la gara del 20 ottobre

Al centro della puntata c’è ovviamente la gara. Come di consueto, a L’Eredità si parte dalla presentazione dei concorrenti: il campione Victor; Elisa, che si definisce una professoressa rock; Claudio, appassionato di sport; Gianfranco, ingegnere civile; Alice, futura ricercatrice, e Maria. A loro si aggiunge Andrea, al suo debutto nel game show condotto da Marco Liorni.

Il primo gioco della serata è Sbagliando s’impara, in cui i concorrenti devono correggere frasi e modi di dire nella loro versione corretta. Al termine della manche, Victor sfida e batte Claudio, conquistando il suo montepremi. Si prosegue con Un, due, tre… quella, il gioco successivo della puntata. Victor torna protagonista e decide di sfidare Elisa, vincendo anche in questo caso.

Al termine di un’agguerrita sfida al triello, Gianfranco deve abbandonare il gioco, regalando l’accesso ai 100 secondi al campione Victor e ad Andrea. A sorpresa, è quest’ultimo ad avere la meglio, arrivando alla ghigliottina finale. Per mettere le mani sul montepremi da 45mila euro, il concorrente deve scoprire qual è la parola che collega i vocaboli ora; valori; rosso; stella; alba.

Andrea indica come possibile soluzione “cambio”, che non si rivela giusta: nella busta di Marco Liorni, infatti, c’era scritta la parola “tramonto“. Una piccola delusione per il nuovo campione, che potrà nuovamente tentare la sorte nella puntata di domani.

L’eredità, il ritorno in tv

L’eredità, il game show più longevo del piccolo schermo, è tornato con la sua 25esima edizione il 19 ottobre. Marco Liorni, confermato al timone, è affiancato da due nuove Professoresse: la modella romana Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, vincitrice dell’85ª edizione di Miss Italia. Le novità investono comunque diversi settori: sono infatti previste sorprese e ospiti per celebrare l’importante anniversario, e le due Professoresse sono affiancate nella realizzazione delle coreografie da due ballerini professionisti, Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.