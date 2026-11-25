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IPA Marta Antonucci, Ofelia Passaponti e Marco Liorni

Il nuovo balletto delle Professoresse ha già conquistato Marco Liorni. Il conduttore ha riservato un vero e proprio attestato di stima a Marta e Ofelia nella puntata de L’Eredità di mercoledì 25 novembre. “Fate pure con calma nel prepare il nuovo balletto, questo ci piace parecchio” ha detto a seguito dell’esibizione di danza. La nuova coreografia piace, anche al pubblico in studio, e nessuno ha ancora voglia di rinunciarvi. Anche le due ragazze sono tornate sull’argomento, ma in modo del tutto inaspettato e con grande ironia.

Il peggior regalo di Natale per Marta e Ofelia

Manca ormai un mese esatto al Natale e l’atmosfera inizia a essere festiva – c’è persino chi ha già fatto l’albero. Uno dei quesiti della puntata di stasera riguardava proprio i regali di Natale, ma quelli che nessuno vorrebbe mai ricevere. Marco Liorni a chiesto a Marta e Ofelia qual è il regalo che loro non farebbero mai, neppure a qualcuno di davvero antipatico. “Non regaleremmo mai un video di noi che balliamo, soprattutto in sala prove” hanno risposto loro, lasciando tutti di stucco e dimostrando sempre più di essere al loro agio con pubblico e conduttore. Magari non saranno delle ballerine provette, ma le nuove Professoresse sanno come conquistare la simpatia degli spettatori.

Le coreografie sono la vera novità de L’Eredità

La battuta delle Professoresse sulla sala prove non è casuale. Da quando Marta Antonucci e Ofelia Passaponti sono entrate nel cast de L’Eredità anche i momenti dedicati alla danza hanno assunto una nuova veste. La nuova edizione, iniziata il 19 ottobre, ha visto l’ingresso nel cast anche di Amedeo Monzo e Gabriele Riccio, due ballerini professionisti. Gli stacchetti musicali si sono trasformati così in vere e proprie coreografie, ben più articolate che in passato.

E la battuta delle Professoresse svela il lungo lavoro di preparazione che si cela dietro quei pochi minuti di balletto in studio. A guardarlo da casa sembra tutto facile, ma ogni stacchetto richiede lunghe ore di memorizzazioni, pratica e sincronizzazione dei movimenti. Per Marta Antonucci, d’altronde, non è una novità. La professoressa arriva proprio dal mondo della danza, che ha studiato per oltre 10 anni.

Marco Liorni e la complicità con le nuove Professoresse

Lo scorso ottobre, l’addio alla trasmissione di Linda Pani e Greta Zuccarello, diventate ormai presenza familiari per i telespettatori, aveva suscitato dispiacere e nostalgia, e sui social non erano mancate le proteste. Per Marta Antonucci e Ofelia Passaponti l’inizio non è stato semplicissimo: il confronto con le predecessore era inevitabile e, nelle prime settimane, non sono mancate le critiche.

Puntata dopo puntata, però, le due ragazze hanno trovato maggiore sicurezza, mostrando una crescente naturalezza nei giochi e negli scambi con Marco Liorni. Anche la complicità con il conduttore sembra essersi consolidata, come dimostrano le battute della puntata di questa sera. Il suo apprezzamento per il balletto è un ulteriore segnale di un’intesa che sta diventando parte integrante del programma, nonché la chiave del suo successo.