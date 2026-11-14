I vip in anticipano il Natale 2026: da Diletta Leotta a Giulia De Lellis, chi ha già fatto l’albero

Influencer e personaggi della tv non aspettano e iniziano ad addobbare casa con più di un mese d’anticipo sul Natale: le tendenza da copiare per albero e decorazioni

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Diletta Leotta e Loris Karius

Tradizione vuole che l’albero di Natale si faccia l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata. Ma c’è chi non è disposto ad aspettare così a lungo e, colto da un’iirefrenabile voglia di festa, inizia ad addobbare casa già a novembre, con più di un mese di anticipo. È il caso di parecchi vip, che hanno già iniziato a condividere sui social le foto di alberi, ghirlande e fiocchi di neve.

Michelle Hunziker e Chiara Ferragni sono le prime a fare l’albero

Ad aprire le danze, già domenica 8 novembre è stata Michelle Hunziker. La showgirl ha mostrato su Instagram un grande abete verde avvolto di lucine – per le palline ci sarà tempo. E a chi la critica per la precocità, Michelle ha risposto con dati scientifici: secondo la psicologia, decorare casa renderebbe più felici e socievoli.

Il giorno dopo è stata la volta di Chiara Ferragni. Per l’influencer decaduta, però, sembra si tratti di lavoro. L’enorme e scenografico albero carico di luci, fiocchi in velluto, tamburelli e orsacchiotti è en pendant con gli orsacchiotti (anche questi giganti) armati di sci e occhiali giunti in salotto e con le piante del terrazzo illuminate a festa. Il tutto, sponsorizzato da una nota cartoleria. Ad aiutare Chiara nei preparativi il nuovo fidanzato José Hernandez.

Per Giulia De Lellis il primo Natale da mamma

La stessa ditta che ha curato casa Ferragni è passata nell’appartamento di Stefano De Martino. Il conduttore, forse in vista degli intensi prossimi mesi che lo vedranno occupato nella preparazione dle Festival di Sanremo, ha anticipato i tempi sfoggiando gli addobbi già dalla seconda settimana di novembre. Per lui decorazioni classiche: fiocchi, nasti e palline rosso, verde e oro. Attorno al grande albero ci sono Babbo Natale, orsetti polari, schiaccianoci e decine di pacchetti regalo.

Giulia De Lellis e Tony Effe trascorreranno le vacanze in viaggio, e proprio per riuscire a “godercelo un po’ di più prima di partire” l’influencer ha già fatto l’albero. In onore della piccola Priscilla, la femminuccia di casa, le decorazioni quest’anno sono bianche e rosa. All’amica Giulia si accoda Cecilia Rodriguez, con l’albero già pronto per il primo Natale di Clara Isabel. Anche Diletta Leotta è pronta alle feste, da trascorrere attorno al grande abete decorato di rosso e oro già allestito nell’appartamento di famiglia milanese.

I vip anticipano le tendenze per il Natale 2026

Gli alberi mostrati dai vip nostrani anticipano le tendenze del prossimo Natale, che impongono un ritorno alla tradizione. Superata l’epoca degli addobbi originali a tutti i costi, delle palline di design e degli alberi concettuali, si torna ai cari abeti verdi e ai colori tipici del natale, rosso, verde e oro. Ma ben vengano, suggeriscono le fiere di settore, anche le tonalità calde del bordeaux, marrone cioccolato e bianco morbido.

Anche le decorazioni sono quelle classiche. Il must have di questo Natale saranno i fiocchi di velluto, da mettere sull’albero ma anche da usare per decorare le tavole delle feste – più grandi sono, meglio è. Spazio anche a qualche accenno di kitsch, magari vintage: è il momento, insomma, di tirare fuori le palline dalla cantina dei nonni.