Dal rosso vino al blu profondo, dai fiocchi alle decorazioni di carta e legno: colori e addobbi del Natale 2026 e come portarli sul nostro albero di casa

iStock Albero di Natale 2026

Il Natale 2026 è ormai alle porte e, come tutti gli anni, arriva il momento di prendere le scatole degli addobbi e decidere come allestire l’albero: quest’anno le novità riguardano soprattutto i colori, con il bordeaux e il marrone cioccolato in primo piano, oltre che i fiocchi di velluto e le decorazioni in vetro. Le proposte sono tante, dalle più ricche alle più sobrie, e possiamo adottarle a partire da quello che abbiamo già in casa, con l’aggiunta di qualche pezzo nuovo: vi raccontiamo i colori e le decorazioni dell’albero di Natale 2026, con qualche idea per portarli nel nostro salotto.

I colori dell’albero di Natale 2026

Tra i colori più in voga per l’albero di Natale 2026 troviamo il bordeaux e il rosso vino, sfumature profonde che sui rami stanno molto bene con il verde scuro e con qualche dettaglio dorato, come nastri, sfere o un puntale color oro. Il rosso classico resta comunque una possibilità: le tonalità più scure si aggiungono a quelle di sempre, e possiamo tranquillamente tenere le palline rosse degli anni passati e affiancarle a qualche sfera color vino.

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Per chi ne sentiva la mancanza, è tornato di moda il marrone cioccolato, con i toni della terra: sull’albero si abbinano al verde dei rami e ai metalli caldi come ottone, bronzo e rame, per un effetto morbido (soprattutto in una casa dove prevalgono il legno e i colori naturali).

E se si preferisce un albero chiaro ci sono invece il panna, l’avorio e il crema, da accostare al vetro trasparente e al legno naturale: è una versione luminosa, che si presta bene agli ambienti piccoli. Esiste inoltre una palette più invernale, quella del blu profondo con l’argento e il grigio, che ricorda la neve e il freddo di dicembre e che con le luci bianche viene messa ancora più in risalto.

Qual è allora il colore del Natale 2026? Difficile indicarne uno soltanto: ciascuno dà all’albero un carattere suo a seconda dell’arredamento della casa.

Le decorazioni da scegliere tra fiocchi, vetro e dettagli vintage

Tra le decorazioni più amate di questo Natale ci sono di certo i fiocchi, che tornano anche nel 2026 in velluto o in raso, sia piccoli sia molto grandi: è possibile distribuirli tra i rami oppure usarne uno solo, di grandi dimensioni, al posto del classico puntale. Si abbinano facilmente agli addobbi che abbiamo già: un fiocco bordeaux su un albero rosso e oro lo rinnova subito, uno color panna è perfetto per un albero pieno di vetro.

Oltre ai tessuti sono tornate di moda le decorazioni di carta, come le stelle pieghevoli e le sfere a nido d’ape, e i materiali naturali: legno, paglia, pigne e arance essiccate, che danno all’albero un’aria più rustica e calda. Tra le proposte più giocose ci sono inoltre gli addobbi ispirati ai dolci, dalle casette agli omini di pan di zenzero, che piacciono molto ai bambini e possono essere sistemati qua e là tra i rami.

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Un discorso a parte meritano le decorazioni di famiglia e gli ornamenti vintage, che anche questa stagione ci fanno compagnia: palline in vetro soffiato, addobbi in latta o in legno dipinto che magari conserviamo da anni in soffitta.

Come interpretare le novità e allestire un albero tutto nostro? Partiamo dagli addobbi che abbiamo già in casa, poi troviamo un filo conduttore, che può essere un colore oppure un materiale da ripetere su tutto l’albero. È possibile alternare sfere di varie dimensioni e finiture lucide e opache, così da dare movimento ai rami. Le luci incidono molto sull’effetto finale: quelle calde accompagnano il velluto e i colori profondi, mentre quelle bianche, più fredde, mettono in risalto l’argento e le trasparenze. Per chi ha poco spazio, invece, ci sono gli alberelli da tavolo, da sistemare su una consolle o su un mobile dell’ingresso.