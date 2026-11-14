Non il solito colpo di testa: sono queste le nuove nuance che hanno tutte le carte in regola per convincerci a cambiare look questa fredda stagione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dakota Johnson - Tendenze colori capelli inverno 2026/27

L’inverno è quella stagione in cui tutto, paradossalmente eppure in perfetto accordo con il clima fuori, sembra improvvisamente aver bisogno di una bella rinfrescata: mentre il guardaroba reclama maglioni avvolgenti e la skincare si fa più ricca e nutriente, il nostro riflesso allo specchio comincia a suggerirci che, forse, è arrivato il momento di cambiare qualcosa. E se un nuovo cappotto può aspettare migliori occasioni, una visita nel salone di fiducia è decisamente un investimento sul buonumore.

La buona notizia è che le tendenze colore capelli dell’inverno 2026/27 hanno davvero qualcosa da offrire a tutte: dimentichiamo almeno per un momento le trasformazioni drastiche e le tonalità troppo artificiali, perché sta per iniziare la nuova epoca gloriosa di sfumature profonde, riflessi multidimensionali e giochi di chiaroscuro capaci di valorizzare la base naturale, senza necessariamente stravolgerla. Dai castani gourmand ai biondi cremosi, passando per rossi speziati e sfumature più fredde, la parola d’ordine è una sola: luce.

Il risultato? Chiome dall’aspetto sano, brillante e incredibilmente chic, con quel meraviglioso effetto “expensive hair” che non passa certo inosservato. E se si sta già pensando al prossimo cambio look, il colore prediletto potrebbe essere proprio tra quelli che stiamo per scoprire.

Il Soft Ink Black: ora il nero si fa profondo e luminoso

Schiarire? No, grazie: in cima alle profondissime nuance da tenere d’occhio per l’inverno 2026/27 c’è il Soft Ink Black, una reinterpretazione del nero più classico che punta tutto su profondità, brillantezza e riflessi discreti. Il risultato, come facilmente intuibile dal nome, ricorda l’immagine dell’inchiostro sulla carta: intenso, avvolgente e sofisticato, ma con una morbidezza che lo rende meno rigido rispetto al tradizionale corvino.

La sua particolarità è proprio la capacità di catturare la luce: la base rimane molto scura e compatta, ma affatto piatta. Sono piccoli riflessi freddi, leggermente fumé o blu notte, a regalare tridimensionalità alle lunghezze senza alterare la profondità del colore. Niente schiariture evidenti o contrasti marcati, quindi, ma una chioma dall’aspetto sano, pieno e lucidissimo.

Parliamo della scelta perfetta per chi ama le tonalità intense e desidera un risultato deciso, che non rinunci all’eleganza discreta: sta benissimo sui capelli lunghi e lisci, dove l’insita brillantezza dà il suo meglio, ma acquista carattere anche su carré netti e tagli geometrici.

Compra il Trend:

Il Velvet Espresso, per un castano profondo e irresistibilmente lucido

Tra i grandi protagonisti della stagione fredda troviamo poi il Velvet Espresso, una tinta che porta il castano scuro verso una dimensione ancor più sofisticata. Immaginiamo una tazza di caffè appena preparato, con tutta la sua caratteristica intensità e quella superficie specchiata che cattura la luce: è esattamente questa l’ispirazione cromatica del trend.

La base è profonda, quasi cioccolato fondente, ma non appare mai totalmente omogenea o eccessivamente compatta. A fare la differenza sono sfumature discrete, leggermente fredde o neutre, che donano movimento alla chioma e insieme una brillantezza effetto specchio.

È la soluzione ideale per chi ama i capelli scuri e desidera valorizzarli senza ricorrere a schiariture evidenti, particolarmente elegante sulle chiome lunghe lisce o mosse.

Compra il Trend:

Il Teak Brunette: il castano naturale ispirato alle venature del legno

Quando il bruno non fa al caso proprio, ma non si vuole nemmeno rinunciare all’intensità, il Teak Brunette potrebbe essere una bella scoperta: si ispira al legno di teak, caratterizzato da sfumature calde, dorate e ambrate, che ritroviamo infatti anche in questa particolare interpretazione del castano.

La base è medio-scura e viene arricchita da riflessi miele e nocciola, con una componente leggermente dorata che rende il colore luminoso senza trasformarlo in un vero e proprio bronde. Il segreto è proprio la naturalezza: le schiariture devono fondersi con la base, creando profondità e movimento senza contrasti troppo evidenti.

È una tonalità interessante per chi parte da un colore scuro e desidera renderlo più caldo e tridimensionale: può valorizzare particolarmente gli incarnati dorati e neutri, ma la distribuzione delle varie sfumature può essere personalizzata per adattarsi anche a basi più fredde.

Compra il Trend:

Lo Spiced Cherry Cola, il castano che si accende con riflessi ciliegia

Per chi ha voglia di osare un po’ di più, ma non se la sente ancora di concedersi un rosso acceso, lo Spiced Cherry Cola rappresenta una delle alternative più interessanti della stagione. Il suo fascino nasce dall’incontro tra un castano molto profondo e gli amatissimi riflessi ciliegia, amarena e borgogna che abbiamo visto dominare le passate fredde stagioni, i quali emergono soprattutto quando i capelli vengono colpiti dalla luce.

Il risultato è intenso, avvolgente e decisamente sensuale, ma conserva una buona dose di discrezione: quello che da lontano può sembrare un comunissimo castano cioccolato molto scuro, da vicino rivela tutta la ricchezza delle sue sfumature purpuree. Una scelta perfetta per chi desidera dare carattere alla propria chioma, senza abbandonare completamente la base brunette.

E, dulcis in fundo, la tinta di cui si parla può essere interpretata in modo più o meno intenso, preferendo riflessi vinaccia appena accennati oppure una componente ciliegia più evidente. Cosa stiamo aspettando?

Compra il Trend:

Lo Smoked Paprika: il rame più speziato (e sofisticato)

No, a quanto pare il rame non ha alcuna intenzione di abbandonare la scena, così per l’inverno in arrivo cambia decisamente carattere. Niente tonalità eccessivamente aranciate o riflessi troppo accesi: la nuova ossessione si chiama Smoked Paprika e si ispira al colore della paprika affumicata, con una componente ramata più terrosa e una profondità che lo rende particolarmente adatto al periodo.

Trattasi di una nuance che combina magistralmente sfumature copper, castano rossiccio e accenni auburn, per dare vita al perfetto risultato caldo e multidimensionale: può essere sfoggiata in versione più intensa, su una base brunette, oppure attraverso riflessi delicati che illuminino un castano medio, la strategia da prendere in considerazione soprattutto se si amano i colori caldi e si intende dare carattere alla chioma.

Compra il Trend:

Il Mushroom Blonde, freddo e sofisticato

Ma niente paura, la fredda stagione accontenta anche le amanti del biondo, partendo proprio da una proposta dedicata a chi preferisce le tonalità fredde e poco ama i riflessi dorati: stiamo parlando del cosiddetto Mushroom Blonde, tra le interpretazioni più interessanti in assoluto del beige, che richiama i colori tipici dei funghi champignon, il tortora e la pietra.

La base di partenza può essere un biondo scuro oppure un castano chiaro, le cui lunghezze vengono arricchite da sfumature fredde e leggermente fumé. L’effetto? Discreto, elegante e decisamente contemporaneo, ideale per chi desidera un colore multidimensionale senza rischiare di introdurre guizzi troppo caldi.

Il bello di questa nuance è la sua versatilità: può essere ottenuta con schiariture sottili oppure attraverso un lavoro di tonalizzazione che armonizza le diverse componenti cromatiche della chioma. È particolarmente interessante per chi ama un’estetica minimalista e desidera un colore dall’aspetto naturale, ma con una personalità ben definita.

Compra il Trend:

Il Cowboy Beige: il biondo beige dall’anima western

Per chi adora i biondi naturali, ma vorrebbe qualcosa di più luminoso del classico castano chiaro per questo inverno, arriva il Cowboy Beige. Il trend prende ispirazione dalle tonalità della pelle e dei paesaggi western, con il risultato di una combinazione di beige, miele e riflessi dorati che regalano alla chioma un aspetto caldo e vissuto.

La base conserva una certa profondità — assicurando una bassa manutenzione — mentre le lunghezze vengono illuminate da schiariture morbide e ben distribuite: non si tratta di un biondo uniforme, piuttosto di una miscela di sfumature che crea movimento e accompagna la naturale texture dei capelli. Un suggerimento particolarmente interessante per chi desidera schiarire una base castana senza diventare troppo bionda, no?

Compra il Trend:

Il Peach Blonde, perché le sfumature pesca sono ancora cool

Per le irriducibili bionde, infine, la stagione più gelida porta con sé una proposta decisamente particolare: è il Peach Blonde, che unisce la luminosità del biondo a riflessi pesca, albicocca e rosa dorato, creando una tinta calda e leggera, dall’aspetto quasi etereo.

Niente arancione acceso o rosa pastello: la sua particolarità sta in realtà nella delicatezza delle sfumature, che si fondono con la base naturale per infondere una luminosità diversa dal solito. Il risultato è un colore originale ma inaspettatamente molto portabile. Una scelta interessante per chi parte da una base bionda o castano molto chiaro, perché permette di ottenere riflessi più visibili e armoniosi.

Compra il Trend:

E tu, hai già scelto di che colore sarà il tuo inverno?