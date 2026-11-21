Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Sugar Plum Fairy Nails, tendenza unghie autunno-inverno 2026/27

Se i cupi toni dell’inverno chiamano a raccolta bordeaux liquorosi e marroni fondenti sulle unghie, c’è comunque una buona parte di beauty addicted che resta fedele all’affascinante discrezione delle nuance nude. Ma si dà il caso che una nuova variante alla moda, una nettamente più luminosa, sia tra noi e prometta di tentare anche loro.

Un pizzico di magia, qualche riflesso perlato e il fascino senza tempo delle fiabe invernali: si chiamano Sugar Plum Fairy Nails e sembrano uscite direttamente da un mondo incantato.

Ispirata alla celebre Fata Confetto de Lo Schiaccianoci, la tendenza reinterpreta il concetto di manicure romantica in chiave decisamente contemporanea, puntando su sfumature rosate, violacee e una brillantezza delicata, perfetta persino per le più devote amanti del minimalismo.

Tutte (ma proprio tutte) pazze per le Sugar Plum Fairy Nails: perché piacciono tanto e come si ottengono

Il segreto di questa manicure fatata, a quanto pare, risiede nell’equilibrio: siamo alle prese con una palette che si muove tra il rosa baby, il lilla e il viola delicato, il tutto con una componente luminosa che ricorda quella dei cristalli di ghiaccio quando vengono attraversati dalla luce. Il risultato? Una nail art dall’effetto quasi etereo, in cui le particelle shimmer e i riflessi iridescenti — mai troppo eccessivi — fanno la differenza.

A renderla particolarmente interessante è poi la sua versatilità: le Sugar Plum Fairy Nails possono infatti essere declinate in diversi modi, a seconda dell’intensità che si desidera ottenere.

C’è chi preferisce una base lattiginosa appena rosata, impreziosita da un velo di glitter finissimi, e chi invece sceglie un lilla più evidente, da illuminare con un top coat cromato. Tra le interpretazioni più scenografiche, ad esempio, troviamo l’effetto cat-eye, che crea giochi di luce cangianti sulla superficie dell’unghia, oppure la finitura glassata, che conferisce un aspetto lucido e levigato.

Nemmeno la forma è vincolante: il look in questione si presta tanto alle unghie corte e arrotondate quanto a quelle più lunghe, dalla silhouette a mandorla o a ballerina. Il punto è mantenere un risultato armonioso, lasciando che siano i riflessi a catturare l’attenzione.

La buona notizia? Non serve sperare di riuscire ad accaparrarsi un appuntamento in salone per ottenerlo. Bastano pazienza, fantasia e una buona dose di manualità.

Per prima cosa, come sempre, è importante preparare le unghie: si comincia limandole secondo la forma desiderata, sistemando le cuticole e applicando una base protettiva. Si procede quindi con uno o due strati sottili di smalto rosa freddo o lilla, preferendo una formula leggermente trasparente per conservare quell’effetto delicato e luminoso che caratterizza il trend.

Il passaggio successivo è quello cruciale: per ricreare i bagliori tipici delle nostre Sugar Plum Fairy Nails è importante scegliere uno smalto shimmer, arricchito da microperle riflettenti o glitter molto fini, da stendere su tutta la superficie.

Sul finale, una passata di top coat lucido o iridescente sigillerà il lavoro rendendo la manicure più uniforme.

Magia compiuta: ecco materializzarsi la nail art dall’allure fiabesca che meritiamo, delicata ma tutt’altro che banale e prontissima a brillare per tutto l’inverno.