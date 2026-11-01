L’autunno 2026 si fa romantico con le pink blush nails: controcorrente sì, ma super cool

Bordeaux? Cioccolato? No, rosa: a spopolare tra le manicure della fredda stagione è un nuovo nude rosato, dolce ma ribelle quanto basta. Ecco di cosa si tratta

Foto di Sara Iaccino

Sara Iaccino

Beauty e Fashion Editor

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

3 min di lettura

L’autunno 2026 si fa romantico con le pink blush nails: controcorrente sì, ma super cool
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Pink Blush Nails - Tendenza manicure autunno 2026

Quando le foglie iniziano a cadere e le giornate si accorciano, persino la manicure inizia a seguire un copione già scritto: a spopolare sono, come da tradizione, bordeaux liquorosi, avvolgenti sfumature cioccolato ed il profondo verde bosco. L’autunno 2026, però, a quanto pare ha deciso di strappare le regole dal vecchio manuale per scrivere un capitolo completamente inedito. E decisamente più dolce.

Andare controcorrente non è mai stato così chic: in una stagione tradizionalmente dominata da toni cupi e atmosfere dark, la vera ribellione non può che consistere in nuances delicate che evochino candore e freschezza: un nuovo nude rosato è in città, e ha già fatto breccia nei nostri cuori.

Guida alle pink blush nails, la manicure più romantica e ribelle dell’autunno/inverno

Il beauty trend che sta attualmente dominando i saloni, conquistando le amanti della manicure impeccabile a qualsiasi costo, non ha niente a che fare con la rigidità invernale e molto con quella delicatezza che sa di primavera: stiamo parlando delle cosiddette pink blush nails, rivoluzionario look che si ispira direttamente alla celebre tecnica coreana che abbiamo visto spopolare nell’ambito del make-up.

A dispetto della direzione che la moda del periodo ha preso, ci troviamo di fronte ad una tendenza sicuramente minimalista, dotata di un’eleganza ultra raffinata: il segreto del suo romantico fascino, infatti, risiede tutto in un finish rigorosamente traslucido.

L’obiettivo? Ricreare sulle unghie lo stesso effetto radioso e naturale di un velo di fard applicato su gote e zigomi. La struttura è apparentemente semplice, ma richiede una grande maestria tecnica: niente che un buon tutorial (come quello a seguire) non possa rimediare, si intende.

N.B. Lo smalto è da applicare in strati estremamente sottili, in modo tale che la tonalità naturale dell’unghia traspaia delicatamente: è esattamente per questa ragione che la base gioca un ruolo cruciale, e si consiglia l’uso di formule rinforzanti o dei cosiddetti smalti “CC”, capaci di nutrire la lamina unguale mentre le donano una prima velatura di rosa soft.

Al fine di garantire questo risultato così etereo, sono ovviamente da prediligere sfumature lattiginose o con una texture jelly, da sigillare con un top coat extra lucido.

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Riprodurre la raffinata pink blush manicure nel comfort di casa è un procedimento accessibile, che richiede solo pochi ma accurati passaggi: il punto di partenza, come sempre, coincide con la preparazione approfondita della superficie.

Le unghie vanno prima di tutto limate con precisione per raggiungere la forma desiderata. Successivamente, occorre prendersi cura della loro cornice eliminando con delicatezza le pellicine e le cuticole in eccesso.

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Solo a questo punto si stende per prima cosa lo strato protettivo e nutriente, per poi applicare il colore vero e proprio, ricordando che se si scelgono due step lo spessore deve rimanere impercettibile per non compromettere la cruciale trasparenza.

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Il tutto, sul finale, deve essere blindato da uno strato abbondante di lucido. Una volta completata la perfetta asciugatura, un ultimo tocco di olio specifico per cuticole regalerà alle mani un aspetto sano, impeccabile e incredibilmente contemporaneo.

Et voilà, la nail art più chic dell’autunno è servita.

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