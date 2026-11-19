Ci siamo: il Black Friday è arrivato ed è tempo di fare affari! Dalla crema virale a 5 euro alla piastra Ghd scontata: le offerte da non perdere!

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Le offerte beauty del Black Friday Amazon 2026 da cogliere al volo

Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato! Da giovedì 19 novembre a lunedì 30 novembre è tempo di sconti. L’occasione giusta per fare affari, acquistare prodotti che si sognavano da tempo a prezzi scontati e iniziare a fare i regali di Natale. Gli sconti, anche quest’anno, sono favolosi e imperdibili, a portata di pochi click.

I ribassi pazzeschi interessano tantissime categorie, in particolare quello beauty dove è possibile trovare i prodotti di skincare più virali, i trattamenti per pelle e capelli amati dalle celebrity e i device che funzionano davvero e di cui tutti parlano.

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Ma gli affari più grandi li fa chi è iscritto al programma di Amazon Prime. L’abbonamento consente infatti di sfruttare le spedizioni veloci e gratuite, oltre ad una serie di vantaggi incredibili come l’accesso al catalogo di film, serie tv, musica ed ebook.

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Dunque non resta che scoprire tutti i prodotti in offerta da non perdere per fare affari straordinari e portarsi a casa creme, sieri e device che sono un vero e proprio investimento sulla propria bellezza!

La crema virale a 5 euro e le altre offerte beauty

Amazon apre alla grande il Black Friday, proponendo alcuni fra i prodotti virali per la skincare in sconto. Dalla celebre jelly cream arrivata dalla Corea che ha stregato gli influencer agli eye patch, sino alla crema perfetta per l’inverno (vista ovunque) che ora costa solo 5 euro.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Fra le creme più virali e amate sui social c’è la Mixa. Un prodotto a base di urea e cica, perfetto da utilizzare soprattutto d’inverno quando la pelle viene messa a dura prova da freddo, vento e pioggia. Ne basta pochissima per nutrire l’epidermide, rafforzando la barriera cutanea, in più si può usare non solo sul viso, ma anche su tutto il corpo. E a 5 euro fai davvero un affare!

Offerta Crema viso Mixa Crema con urea e cica

Viralissima e super amata, la jelly cream promette una glass skin in pochi semplici step. Arricchita con niacinamide e collagene, rende la pelle morbida, compatta e soda. L’ideale per chi vuole scoprire il potere (e i risultati straordinari) della skincare coreana.

Offerta Jelly Cream Medicube Crema gel con collagene idrolizzato

Chi ha voglia di provare gli eye patch? Sono senza dubbio il prodotto skincare dell’anno e un trattamento fast da provare quando hai la pelle spenta e stanca, oppure prima di un evento importante. Una coccola da regalare e regalarsi ad un prezzo decisamente piccolo, firmata Biodance.

Se c’è qualcosa che non può mancare mai dentro ogni beauty case che si rispetti quello è il siero viso. Un prodotto imperdibile per la skincare, da applicare prima della crema, la mattina e la sera, per idratare in profondità e rimpolpare. Quello di Garnier è un vero e proprio boost per la pelle: a base di vitamina C per illuminare l’incarnato all’istante.

Offerta Siero viso Garnier Siero viso con vitamina C

Il device beauty 7 in 1 di cui tutti parlano e altri sconti folli

Il Black Friday 2026 di Amazon è l’occasione giusta anche per acquistare quel device che tanto sognavi, ma che prima di sembrava costasse troppo. Ora i dispositivi beauty più efficaci, amati e acquistati costano quasi la metà: un affare da cogliere al volo e un investimento che ti consigliamo di non perdere!

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Il primo prodotto da non lasciarsi sfuggire è il Booster ProX di Medicube, un device amatissimo e super recensito su Amazon. Dotato di 7 modalità e 6 livelli di intensità, regala una pelle luminosa, elimina i pori dilatati e definisce i contorni del volto. Tutto in un solo dispositivo e spendendo pochissimo!

Offerta Booster Pro X Medicube Dispositivo per skincare coreana

Hai mai provato il dispositivo massaggiante per il contorno occhi? Beh, se la risposta è no è arrivato il momento di farlo. Quello firmato Foreo ha conquistato migliaia di persone ed è tanto piccolo quanto potente. Regala un contorno occhi disteso ed è il tuo segreto per dire definitivamente addio alle occhiaie.

Offerta Foreo Iris 2 Massaggiatore per contorno occhi

Le maschere viso LED non sono tutte uguali, ma ce n’è una che è diventata virale e su cui vale la pena investire. La utilizzano le celeb ed è davvero efficace, perfetta per illuminare l’incarnato, ridurre le rughe e realizzare a casa un trattamento da salone di bellezza. Grazie al Black Friday paghi la maschera viso FAQ 202 la metà. Leggera e senza fili: è l’investimento consigliato.

Offerta Maschera viso LED Maschera viso LED avanzata

Se sei in cerca di qualcosa di originale e pratico da regalare (o perché no, da regalarti) a chi adora il mondo del beauty, la soluzione è Foreo UFO 3. Il device anti-rughe portatile per provare la terapia a luce rossa e LED direttamente a casa. Un dispositivo mini, ma decisamente potente, che ora puoi avere pagandolo la metà! Un affare!

Offerta Foreo UFO 3 Dispositivo da viaggio per viso

Lo spray anti-umidità amato dalla influencer e i prodotti per capelli in offerta

Dallo spray anti umidità che ha stregato le influencer (e funziona!) alla piastra Ghd più iconica alla metà del prezzo: anche per quanto riguarda la cura dei capelli e lo styling quest’anno con il Black Friday di Amazon c’è l’imbarazzo della scelta.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Diventato virale (e introvabile) lo spray lisciante di Garnier è su Amazon e costa meno di una colazione al bar con il Black Friday 2026. Protegge dall’umidità e dal calore, rendendo i capelli morbidissimi e luminosi per oltre 100 ore.

Offerta Spray lisciante Garnier Spray per capelli luminosi e lisci

Lo styling non è mai stato così facile grazie al Black Friday 2026. Amazon infatti ha scelto di mettere in offerta alcuni fra i suoi bestseller. Prima di tutto la piastra iconica di Ghd, la Gold, con fusto arrotondato per creare onde naturali e beach waves all’occorrenza e piastre con sensori termici per lisciare senza rovinare i capelli.

Offerta Piastra Ghd Gold Piastra professionale Ghd

A quasi la metà puoi acquistare anche l’asciugacapelli Rowenta che garantisce uno styling di lunga durata, asciugatura potente e un bassissimo consumo di energia. Lo paghi 16 euro e ti assicuri un prodotto di qualità che durerà anni, regalandoti una piega da salone del parrucchiere.

Offerta Asciugacapelli Rowenta Phon studio dry nero

Se vuoi regalarti un device beauty davvero utile (o vuoi fare un acquisto da regalare a Natale) ti conviene approfittare del Black Friday di Amazon. Fra i prodotti imperdibili, con un prezzo mai visto, c’è anche l’arricciacapelli automatico di Philips. Grazie al suo sistema di arricciatura intelligente consente di ottenere ricci luminosi, uniformi e duraturi, tutto con un solo gesto!

Fra i prodotti che non hanno bisogno di presentazioni c’è senza dubbio lui: lo spray termoprotettore Ghd. Bodyguard di nome e di fatto, protegge la chioma dal calore e consente di avere capelli favolosi con una piega impeccabile. Il prezzo, grazie al Black Friday 2026, ora è calato drasticamente ed è arrivato il momento di approfittarne!

Offerta Termoprotettore Ghd Ghd Bodyguard spray termoprotettore

5 lip oil al prezzo di uno e altre offerte shock per il make up

Il Black Friday di Amazon non delude anche per quanto riguarda il make up. Fondotinta, correttori, tinte labbra, ma anche blush e mascara ora sono scontatissimi. I prezzi sono davvero bassi ed è l’occasione giusta per fare spazio nel beauty case, rinnovando il proprio reparto trucco.

Gli essenziali scelti dalla redazione:

Fra le offerte più succose c’è la possibilità di avere ben cinque lip oil al prezzo di uno. Ora infatti il viralissimo olio idratante di Essence costa davvero poco. Con 8 euro te ne assicuri cinque, provando il potere del Juicy Bomb che idrata le labbra e le rimpolpa con una sola passata. Il kit è carino da usare o da regalare!

Offerta Set lip oil Essence 5 Juicy Bomb Essence

Se non l’hai provata ancora devi farlo assolutamente, perché la nuova tinta labbra by Maybelline è davvero spaziale! Con il Black Friday di Amazon è quasi regalata e una volta provata in una tonalità vorrai acquistare anche le altre. Il consiglio? Sbrigati, perché sta a quasi la metà e andrà a ruba!

Offerta Tinta labbra Maybelline Teddy Tint Maybelline

Immancabile fra gli sconti il fondotinta liquido L’Oreal Paris Accord Parfait. Con una formula arricchita con acido ialuronico e la capacità di regalare 24 ore di idratazione, rende la pelle visibilmente liscia e radiosa, uniformando la texture.

Scontatissimo pure il correttore liquido di Maybelline New York che conta quasi 45mila recensioni e con un solo gesto cancella non solo le occhiaie e i rossori, ma permette anche di levigare la pelle, nascondendo le rughe. Con lo sconto del Black Friday lo paghi appena 6 euro.

L’affare del giorno

Il Black Friday 2026 è l’occasione giusta per fare affari. E il migliore di oggi – a parere mio – è quello che ci permette di acquistare un prodotto di altissimo livello per la skincare, pagandolo pochissimo. La prima volta che ho comprato il tonico della Haruharu Wonder sono rimasta stupita dai risultati. A base di riso nero fermentato e acido ialuronico, questo prodotto fa magie. Basta usarne pochissimo per avere da subito una pelle morbida e levigata, proprio come le donne coreane che usano questo rimedio di bellezza.

Ora che è in sconto su Amazon è arrivato il momento di farne scorta. Costa la metà e vale ogni centesimo speso (soprattutto se in offerta!).

Offerta Haruharu Wonder tonico coreano Tonico viso al riso nero e acido ialuronico

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