Ufficio stampa Mediaset Ridge e Brooke in "Beautiful"

Torna l’appuntamento del martedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di martedì 24 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 24 novembre 2026

Electra vive momenti di terrore quando Remy cerca di portarla via con la forza. La ragazza tenta di opporsi, ma la situazione cambia con l’arrivo di Will, che affronta Remy e gli ordina di lasciarla andare. Remy sostiene di essere l’unico ad amare Electra e cerca di convincerla che tutti l’abbiano abbandonata; tra i due uomini scoppia uno scontro fisico. Electra riesce a liberarsi e Will mette al tappeto Remy con un pugno. Sconvolta, la giovane trova conforto tra le braccia di Will, che le promette di proteggerla e di restarle accanto.

Intanto Katie confessa a Ivy di sentirsi in colpa per aver creduto autentiche le immagini compromettenti di Electra. Ivy le racconta quanto i deepfake abbiano già segnato la vita della nipote.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 22 al 28 novembre.