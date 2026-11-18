Ufficio stampa Beautiful Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del giovedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 19 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 19 novembre 2026

Electra scopre che è stato Remy a creare e diffondere le immagini deepfake che l’avevano già emarginata e bullizzata ai tempi della scuola e che hanno contribuito al suo licenziamento dalla Forrester Creations. Remy ammette di aver inviato le foto anche a Katie e spiega di aver agito perché non sopportava l’idea che Electra potesse stare con Will o con un altro uomo. La ragazza lo minaccia di denunciarlo e cerca di lasciare l’appartamento, ma Remy le impedisce di andarsene e insiste perché fugga con lui a New York, dove sognavano di trasferirsi. Alla Forrester, intanto, Will sostiene che le immagini siano false. Ivy conferma che Electra era già stata vittima di deepfake a Dallas e che quelle immagini avevano danneggiato la sua reputazione, costringendola a trasferirsi a Los Angeles.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 15 al 21 novembre 2026.