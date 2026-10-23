Beautiful, le anticipazioni del 24 ottobre 2026: Carter prende il controllo

Ufficio stampa Mediaset Carter, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13:50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Will manifesta dei dubbi su Remy e sulla sua presenza a Los Angeles. Ecco le anticipazioni di sabato 24 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 24 ottobre 2026

Remy porta una pizza a Electra in ufficio e si ferma a parlare con lei, ma Will lo invita a proseguire il suo giro di consegne per non metterla in difficoltà sul lavoro. Electra spiega che le fa piacere vedere un volto amico, ma che per lei è importante questa opportunità nel mondo della moda, dopo tutto ciò che si è lasciata alle spalle. Remy se ne va visibilmente alterato e Will manifesta dei dubbi su di lui e sulla sua presenza a Los Angeles. Una volta solo, Remy guarda una foto di Electra al computer, in un programma di ritocco fotografico, e sembra apprestarsi a fare delle modifiche alla foto. Hope comunica a Zende che Carter è diventato il nuovo capo della Forrester Creations, ma per Zende l’azienda appartiene ai Forrester e deve rimanere tale: accusa Carter di averla sottratta alla sua famiglia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 18 al 24 ottobre.