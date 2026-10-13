Beautiful, le anticipazioni del 14 ottobre 2026: Carter mette a segno il suo piano diabolico

Eric, Ridge e Steffy sono sconvolti per l'inganno di Carter e cercano consigli: trama di "Beautiful" del 14 ottobre

Ufficio Stampa Mediaset Carter e Hope a "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14, ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 14 ottobre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 14 ottobre 2026

Carter mette in atto il suo piano per prendere il controllo della Forrester Creations depositando i documenti della nuova forma giuridica dell’azienda, con i quali, ingannando tutti si è autonominato manager della Forrester Creations. Eric, Ridge e Steffy restano sconvolti e chiedono a Justin Barber di verificare se l’operazione possa essere annullata. Nel frattempo Carter e Hope sono convinti di aver fatto la scelta giusta. Carter sostiene di aver agito perché Ridge e Steffy hanno sempre ignorato i suoi consigli e favorito i Forrester a discapito dei Logan. Hope vede in Carter la possibilità di rendere l’azienda più giusta oltre che più competitiva. Brooke viene a sapere da Hope che Carter ha già depositato i documenti fatti firmare con l’inganno, che sta affrontando la famiglia Forrester ed è preoccupata delle conseguenze che li aspettano.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dall’11 al 17 ottobre.