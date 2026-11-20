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Ufficio stampa Mediaset Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Tra le 13.50 e le 14 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 23 novembre 2026.

Cosa succede a Beautiful il 23 novembre 2026

Electra vive momenti di terrore quando Remy tenta di portarla via con la forza, deciso ad allontanarla da tutti. La ragazza cerca disperatamente di opporsi, finché l’arrivo provvidenziale di Will riaccende in lei la speranza. Will affronta Remy e gli ordina di lasciarla andare, mentre la tensione tra i due cresce rapidamente. Remy insiste nel sostenere di essere l’unico ad amare davvero Electra e cerca di convincerla che tutti gli altri l’abbiano abbandonata. La situazione degenera in uno scontro fisico, al termine del quale Electra riesce finalmente a liberarsi, mentre Will atterra Remy con un pugno. Electra, sconvolta, trova conforto tra le braccia di Will, che le promette di proteggerla e di non lasciarla mai. Intanto Katie confessa a Ivy il proprio rimorso per aver creduto autentiche le immagini compromettenti di Electra.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 22 al 28 novembre.