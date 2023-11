Fonte: IPA Kate Middleton al parco: le tenere foto coi bimbi

Sin dagli anni del fidanzamento con William, Kate Middleton si è imposta per i suoi beauty look effortlessly chic. Il suo marchio di fabbrica? Tinta nude e glowy, sopracciglia perfettamente definite e labbra polpose. Eppure, prima dei fiori d’arancio con il futuro re d’Inghilterra, la Duchessa di Cambridge prediligeva un make-up decisamente più audace, che ha sacrificato a vantaggio di un look più sobrio naturale.

Lo stile di Kate Middleton

Kate Middleton è una paladina della bellezza naturale. La moglie del Principe William non ha mai commesso un passo falso in fatto di stile, e non parliamo solo di abiti. Nelle sue apparizioni in pubblico la Principessa si mostra sempre con una piega morbida che le regala un aspetto molto glamour, e tinte nude e luminose in fatto di make-up. Eppure molti ignorano che prima di diventare mamma di George, Louis e Charlotte, Kate si concedeva delle mise molto meno ‘minimal’, soprattutto per quanto riguarda il beauty look.

Quando non era ancora un membro della Royal Family a tutti gli effetti, infatti, Catherine adorava mettersi alla prova con le sfumature dello smokey eyes. Come ha mostrato il magazine Hello, ai tempi in cui era solo una studentessa della Saint Andrews, sfoggiava uno stile quasi ‘gotico’, caratterizzato da colori molto scuri. E in effetti, rispolverando alcuni vecchi scatti, la Duchessa di Cambridge appare spesso con un trucco piuttosto marcato sugli occhi: eye liner, mascara evidente e ombretti scuri le donavano uno sguardo quasi felino. Oggi, invece, la principessa del Galles preferisce una mise più leggera e naturale per i suoi impegni quotidiani. L’eye-liner? Solo ed sclusivamente per gli impegni importanti.

L’evoluzione della Principessa

E’ chiaro che le scelte di stile di Kate Middleton siano minuziosamente studiate, e che debbano rispettare alcune regole non scritte imposte ai membri della Royal Family. L’eleganza aristocratica impone da sempre dei look poco vistosi e naturali, che restituiscano un’immagine fresca ma allo stesso tempo curata. Un make-up dal taglio gotico, come quello che la Principessa amava negli anni della sua giovinezza, non sarebbe compatibile con l’immagine che le impone attualmente l’etichetta. La futura regina d’Inghilterra è chiamata ad essere sì elegante e glamour, ma mai sopra le righe.

Un compito che a Kate Middleton riesce alla perfezione, probabilmente anche grazie all’aiuto di sapienti stylist, che riescono a valorizzare pienamente lineamenti e colori della consorte di William. Oggi tanto gli outfit quanto i beauty look della Principessa sono guardati con ammirazione da milioni di donne in tutto in mondo: grazie a lei, il riciclo degli abiti è stato quasi ‘normalizzato’, e Jenny Pakham è diventata una delle stiliste più amate del panorama internazionale.

Il beauty look di Kate Middleton è sinonimo di semplicità: rossetti nude e opachi, lipgloss, blush color pesca e sottili sfumature sugli occhi sono un vero e proprio marchio fabbrica. E pare che il merito non sia da attribuire a nessun esperto make-up artist: tra un impegno e l’altro, la Duchessa adorerebbe dedicare del tempo a se stesso mettendosi alla prova con il trucco. Una donna davvero piena di risorse.