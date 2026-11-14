Re Carlo compie 78 anni e festeggia tornando a scuola

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IPA Re Carlo III

La Monarchia è ancora popolare? Negli ultimi tempi, anche a fronte dei numerosi scandali e pettegolezzi che hanno coinvolto la Corona britannica, se lo sono chiesti in molti. La giornata di venerdì 13 novembre sembra aver dissipato ogni dubbio. A celebrare Re Carlo III, alla vigilia del suo 78esimo compleanno, è accorsa una folla di giovanissimi studenti e cittadini, che lo hanno accolto con grande affetto e contagiosa allegria.

Una festa a sorpresa per Re Carlo

Per Carlo, quest’anno, il compleanno è iniziato con un giorno d’anticipo. Nella giornata di venerdì 13 novembre il Re ha fatto visita alla prestigiosa BRIT School, l’accademia di arte di South London dove si sono formati, tra gli altri, Adele, Amy Winehouse e Raye. Carlo ha assistito alle prove di un musical, visitato le esposizioni d’arte e ammirato la sfilata di moda degli studenti. “Sono rimasto impresso da tanto talento. – ha commentato – È meraviglioso da guardare”.

Dopo la visita scolastica il Re si è spostato presso lo storico mercato di Surrey Street, che compie 750 anni. È stata l’occasione per incontrare i piccoli imprenditori locali e assaggiare le squisitezze dei loro banchetti. Infine, a sorpresa, a Carlo è stata consegnata un’enorme torta di compleanno. Il Re, sorridente e sinceramente stupito, ha tagliato la prima fetta mentre una folla festante intonava il tradizionale Happy Birthday to you…

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Conclusa la classica canzoncina, una band di musica tradizionale indiana ha iniziato a suonare mentre un gruppo di donne originarie dell’India, con i coloratissimi abiti tipici del luogo, ha danzato per il Re. Carlo le ha ringraziate con un sorridente “namastè”.

A festeggiare il Re anche i piccoli alunni dell’Howard Primary School e della Shirley High School. I ragazzi lo hanno accolto con grande affetto e il Re si è lasciato travolgere dalla rumorosa folla con gran piacere. Tra chi allungava il braccio per battere un cinque e chi cercava di strappare un selfie, non sono mancati i sorrisi. È stato un vero caos, ma nel migliore dei modi.

Come si festeggia il compleanno del Re

Tradizione vuole che il compleanno del Re d’Inghilterra si festeggi per ben due volte all’anno. Ci sono i festeggiamenti privati, nel giorno effettivo della nascita, per Carlo il 14 novembre appunto. Una festa intima e in famiglia, seppur non manchino riconoscimenti ufficiali come i rintocchi delle campane della cattedrale di Westminster Abbey e le salve di cannone della Tower of London.

E poi ci sono i festeggiamenti ufficiali quelli che si celebrano ogni anno nel secondo sabato di giugno. È una tradizione che risale al XVIII secolo, pensata per sfruttare il bel tempo che a Londra non è così frequente. Il compleanno del Monarca viene celebrato con il Trooping the Colour, una grande parata militare a Londra cui il Re partecipa a cavallo o in carozza. La giornata si conclude con il sorvolo aereo della capitale dei mezzi della Royal Air Force, cui l’intera famiglia reale assiste dal balcone di Buckingham Palace.