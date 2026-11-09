“Il viaggio ai Caraibi è stato estenuante”: la salute di Re Carlo messa alla prova dal Royal Tour

Il Sovrano è ancora in cura per il cancro che gli è stato diagnosticato ma continua a vivere con grande coraggio. Il Royal Tour nei Caraibi, però, l'ha messo a dura prova

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IPA Re Carlo

Il 14 novembre Re Carlo compirà 78 anni. Il Sovrano è appena rientrato a Londra da un Royal Tour di nove giorni tra Bahamas, Guyana e Antigua e Barbuda: una quarantina di appuntamenti ufficiali, cene di gala, strette di mano lungo le transenne e un termometro che sfiorava i 40 gradi.

Nemmeno il tempo di riprendere fiato, che è arrivato il Festival of Remembrance, al quale il Sovrano si è presentato insieme all’intera Famiglia riunita: dopo la serata alla Royal Albert Hall, domenica mattina Carlo era già a Whitehall per il Remembrance Sunday. In alta uniforme, ha guidato i due minuti di silenzio e deposto per primo la corona di papaveri ai piedi del Cenotafio, con 41 petali, molto simile a quella preparata per il nonno Giorgio VI. Dal balcone del Foreign Office lo osservavano Camilla e Kate, entrambe vestite di nero.

Un calendario simile avrebbe sfiancato chiunque, e lui lo ha affrontato mentre prosegue le terapie per il tumore scoperto all’inizio del 2024. Sulla salute di Re Carlo le domande sono arrivate puntuali. Un alto funzionario di Corte ha scelto di rispondere con l’immagine di un uomo alla soglia dei 78 anni che agita i campanacci e balla in mezzo alla folla, sotto un caldo da togliere il fiato. Ma è andato oltre. Salito in auto accanto al Re dopo un impegno, si è lamentato dell’afa e Carlo ha tagliato corto. A sentire lui, il Monarca regge i ritmi meglio di chi è più giovane, perché questo mestiere ce l’ha nel sangue e l’affetto della gente lo ricarica.

La fatica, comunque, c’è stata. Tre Paesi, nove giorni e un’agenda senza pause con una trasferta che lo stesso funzionario ha definito estenuante. Il bilancio resta più che positivo, perché il Re si è mosso con il piglio del capo di Stato navigato, nelle parole e nei gesti.

Re Carlo ai Caraibi: le tappe del Royal Tour tra Bahamas, Guyana e Antigua

La prima tappa, dal 27 ottobre, è stata un ritorno. Carlo aveva messo piede alle Bahamas nel 1973, a 24 anni, per rappresentare la madre Elisabetta II alle celebrazioni dell’indipendenza. Cinquantatré anni dopo ci è tornato per la prima volta da Re, ed è qui che lo abbiamo visto ballare al ritmo del Junkanoo, la coloratissima parata di strada dell’arcipelago.

In Guyana la visita di Stato è coincisa con i sessant’anni di indipendenza del Paese. Ad accoglierlo c’era il presidente Mohamed Irfaan Ali e, tra un incontro e l’altro, Carlo ha assaggiato un rum invecchiato più di vent’anni, battezzato “Royal Welcome”. Ultima fermata ad Antigua e Barbuda, dove lo ha raggiunto la Regina Camilla e dove il Sovrano ha aperto il vertice dei leader del Commonwealth.

Sullo sfondo, la pagina più dolorosa della storia britannica. Da più parti arrivavano richieste di scuse ufficiali per la tratta degli schiavi, rilanciate anche dal Presidente Ali. Il Re si è attenuto alla linea del governo di Londra, che sconsigliava scuse formali e risarcimenti, e in più discorsi ha riconosciuto apertamente le sofferenze del passato coloniale. Un equilibrio delicato, dopo le proteste che nel 2022 avevano accolto William e Kate nella Regione.

Come sta Re Carlo: le ultime notizie sulla salute del sovrano

La malattia di Re Carlo è stata resa nota nel febbraio 2024, dopo essere emersa durante le cure per un ingrossamento della prostata. Il tipo di cancro è rimasto riservato. Lo scorso dicembre, in un videomessaggio per la campagna Stand Up To Cancer, il sovrano aveva annunciato che nel 2026 le terapie sarebbero state ridotte, con il passaggio a una fase precauzionale.

Il viaggio ai Caraibi sembra la conferma più concreta di quelle parole. A Corte nessuno nasconde la stanchezza, eppure l’immagine che resta, a pochi giorni dal compleanno, è quella di un Re che si diverte e trova nel contatto con le persone la forza per andare avanti.