Il ritorno di Re Carlo e di Camilla alla Royal Variety Performance ha riservato un incontro speciale con Andrea Bocelli

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Re Carlo e Andra Bocelli alla Royal Variety Performance

Una serata all’insegna della musica, dello spettacolo e di una tradizione a cui la monarchia britannica è particolarmente legata. Re Carlo e Camilla hanno preso parte alla Royal Variety Performance 2026, l’appuntamento che ogni anno ha riunito alcune delle personalità più amate del mondo dell’intrattenimento.

Per il sovrano si è trattato di un ritorno importante, accompagnato questa volta dalla moglie, che è tornata a prendere parte alla manifestazione dopo diversi anni. E, tra gli ospiti della serata, il sovrano ha incontrato anche Andrea Bocelli.

Re Carlo e Camilla, serata speciale alla Royal Variety Performance

Venerdì 20 novembre, la Royal Albert Hall di Londra ha accolto Re Carlo e Camilla per una nuova edizione della Royal Variety Performance. Un appuntamento che ha avuto un significato particolare per la famiglia reale britannica: la tradizione risale al 1912, e dal 1921, quando Re Giorgio V è diventato patrono della Royal Variety Charity, l’evento ha assunto una cadenza annuale.

Carlo III, che ricopre lo stesso ruolo di patrono, ha raggiunto così la sua 18esima partecipazione alla manifestazione, contando anche l’apparizione virtuale del 2020. Per Camilla si è trattato invece della prima volta alla Royal Variety Performance nel ruolo di Regina, oltre che del ritorno all’evento dopo il 2016.

IPA

Nel 2024, infatti, aveva dovuto rinunciare alla partecipazione a poche ore dall’inizio dello spettacolo.

Per l’occasione, il sovrano ha scelto un classico completo nero con papillon, mentre Camilla ha puntato sull’eleganza di un abito in velluto blu navy, accompagnato da una mantella coordinata.

A completare il look, alcuni gioielli dalla storia importante: una collana di zaffiri e diamanti, con orecchini e bracciale coordinati, appartenenti a un prezioso set appartenuto alla Regina Elisabetta II.

All’arrivo alla Royal Albert Hall, i sovrani hanno incontrato alcuni degli artisti coinvolti nello spettacolo e Hazel Kaye, ex intrattenitrice che ha appena compiuto 100 anni e che oggi vive a Brinsworth House, la residenza assistenziale sostenuta dalla Royal Variety Charity.

IPA

Re Carlo incontra Andrea Bocelli

Tra i protagonisti della Royal Variety Performance 2026, anche un’eccellenza della musica italiana: Andrea Bocelli. Il tenore italiano ha preso parte alla serata con un’apparizione speciale, inserita in un programma che ha riunito alcune delle voci più conosciute della scena internazionale. Una presenza che ha celebrato anche un traguardo importante: i 30 anni da quando Bocelli ha conquistato il successo internazionale.

Per il cantante toscano non è stata la prima occasione di esibirsi davanti alla famiglia reale britannica. Nel 2023, infatti, aveva già preso parte al Coronation Concert organizzato al Castello di Windsor per celebrare l’incoronazione di Carlo III, esibendosi in un duetto con il baritono gallese Bryn Terfel sulle note di You’ll Never Walk Alone.

Alla Royal Variety Performance, Bocelli ha condiviso il programma con artisti come Idina Menzel, interprete originale di Elphaba nel musical Wicked, James Blunt e Vanessa Williams. Sul palco hanno trovato spazio anche il musical The Greatest Showman, una selezione di brani da Jesus Christ Superstar e diversi momenti dedicati alla comicità.

La musica ha lasciato spazio anche a un momento d’incontro tra Andrea Bocelli e Re Carlo, immortalato dai fotografi al termine dello spettacolo. Il tenore ha raccontato poi la sua emozione per la serata, definendo “un privilegio” aver preso parte a una tradizione così importante, alla presenza del Re e della Regina e insieme a tanti artisti che ha definito meravigliosi.