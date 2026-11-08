Re Carlo al Festival of Remembrance per la prima volta in pubblico dopo il difficile viaggio ai Caraibi

IPA Re Carlo e Camilla al Festival of Remembrance

Le valigie, con ogni probabilità, erano ancora mezze piene. Rientrato da appena tre giorni dal viaggio ai Caraibi, Re Carlo è tornato a mostrarsi in pubblico sabato 7 novembre, scegliendo una delle serate più sentite dell’autunno britannico. Accanto alla Regina Camilla, il Sovrano ha guidato la Famiglia Reale al Festival of Remembrance, l’appuntamento che ogni anno la Royal British Legion dedica ai caduti del Regno Unito e del Commonwealth, sotto la grande cupola della Royal Albert Hall di Londra.

Festival of Remembrance 2026, chi c’era alla Royal Albert Hall e i look delle royal

Attorno ai Sovrani si è stretto un gruppo compatto. C’erano il Principe William e Kate Middleton, di nuovo insieme a questa serata: l’anno scorso l’erede al Trono era in viaggio di ritorno dal Brasile, dove si era appena tenuto l’Earthshot Prize, e al fianco della mamma si era presentato il Principe George. Con loro la Principessa Anna, Sophie Duchessa di Edimburgo, arrivata senza il principe Edoardo, e i Duchi di Gloucester. In sala anche il primo ministro Andy Burnham, al debutto in questo ruolo.

Il colore della serata era il nero, acceso soltanto dal rosso del papavero appuntato sul bavero. Kate ha ripescato dal guardaroba l’abito midi a pois di Alessandra Rich, lo stesso scelto nel 2022 per la commemorazione del Principe Filippo, e lo ha abbinato agli orecchini di diamanti appartenuti alla Regina Elisabetta e alla spilla del reggimento delle Irish Guards. Un omaggio discreto. Sophie ha puntato su un abito in maglia metallizzata già visto in passato, con uno scialle nero sulle spalle contro il fresco di novembre. Quest’anno il programma ha ricordato anche i quindici anni dalla fine dell’operazione Telic in Iraq, costata la vita a 179 militari britannici, leggendo le lettere che quei soldati spedivano a casa.

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Dal viaggio ai Caraibi al papavero rosso, il weekend più difficile di Carlo

Il tour appena concluso è stato tra i più delicati del Regno. In nove giorni, dal 27 ottobre al 4 novembre, Carlo ha toccato Bahamas, Guyana e Antigua e Barbuda, dove ha aperto il vertice dei capi di governo del Commonwealth. A ogni tappa lo ha seguito la richiesta di scuse formali e di riparazioni per la tratta degli schiavi. Ad Antigua il Re ha parlato di orrore e di un dolore personale profondissimo. Le scuse ufficiali chieste da molti leader caraibici, tra cui il Presidente della Guyana, restano nelle mani del governo di Londra perché un Monarca costituzionale segue le indicazioni dei suoi ministri. E tutto questo mentre proseguono le sue cure contro il cancro.

Ad aspettarlo a casa c’era il simbolo più amato dai britannici in questi giorni. Il papavero rosso si porta dal 1921 e nasce dai versi di In Flanders Fields, composti nel 1915 dal medico militare canadese John McCrae dopo aver perso un amico sul fronte belga. Quei fiori sbocciati tra le tombe dei soldati sono diventati il segno della memoria per eccellenza.

Il weekend continua domenica 8 novembre con la Remembrance Sunday al Cenotafio di Whitehall, il monumento inaugurato da Giorgio V nel 1920, dove il Re guiderà la nazione nei due minuti di silenzio. Poi arriverà l’11 novembre, anniversario dell’armistizio che nel 1918 chiuse la Grande Guerra. La serata si esprime con un’immagine tenera, quella di un Sovrano reduce da settimane intense, emozionato, circondato dai suoi mentre il Paese si ferma a ricordare.