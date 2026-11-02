Ascolti tv dell’1 novembre, la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti continua

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Stefano De Martino e Gerry Scotti

La sfida degli ascolti tv di domenica 1 novembre si apre ancora una volta con il duello dell’access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Da un lato su Rai1 Affari Tuoi ha accompagnato il pubblico verso la prima serata con il tradizionale gioco dei pacchi, tra offerte del Dottore, cambi e colpi di scena. Dall’altro La Ruota della Fortuna su Canale5 ha visto protagonisti Gerry Scotti e Samira Lui, tra enigmi da risolvere e premi in palio. Una rivalità televisiva che continua ad attirare l’attenzione del pubblico, con Rai e Mediaset impegnate a contendersi la leadership di una delle fasce più importanti della giornata.

In prima serata invece su Rai1 spazio alla fiction Libera, con Lunetta Savino protagonista della seconda stagione della serie, e su Canale5 è tornata la serie turca Racconto di una notte, tra intrighi familiari e storie d’amore. Su Rai2 sono andati in onda nuovi episodi di The Rookie, mentre Rai3 ha proposto Falstaff, l’opera di Giuseppe Verdi dal Teatro dell’Opera di Roma. Su Rete4 Mario Giordano ha condotto un nuovo appuntamento con Fuori dal coro, mentre Italia1 ha puntato sulle inchieste di Le Iene presentano: Inside. Ma chi avrà vinto la gara degli ascolti tv?

Ascolti tv dell’1 novembre, prima serata

Nella serata di domenica 1 novembre, su Rai1 Libera – Il Caso Elena Palma interessa 2.681.000 spettatori pari al 16.4% di share, mentre su Canale5 Racconto di una Notte conquista 1.821.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Rai2 The Rookie intrattiene 560.000 spettatori (3%), e su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 7.8%.

Su Rai3 La Grande Opera Italiana segna 224.000 spettatori pari all’1.3%, su Rete4 invece Fuori dal Coro totalizza 626.000 spettatori (4.9%). Su La7 Midtrump – Un Voto su Donald raggiunge 502.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ottiene 1.698.000 spettatori con l’11.9%: la vittoria di Kimi Antonelli ha conquistato tutti. Sul Nove, dopo Che Tempo Che Farà (587.000 – 3.3%) e l’anteprima (1.221.000 – 6.3%), Che Tempo Che Fa raduna 1.453.000 spettatori con l’8.4% e 870.000 spettatori con il 5.9% nella parte chiamata Che Fuori Tempo Che Fa.

Access Prime Time, i dati dell’1 novembre

Su Rai1 la puntata di Affari Tuoi arriva a 4.325.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.335.000 – 17.6%), l’appuntamento de La Ruota della Fortuna raccoglie 3.967.000 spettatori pari al 20.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 953.000 spettatori (5%).

Su Rete4 Realpolitik raggiunge 804.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 540.000 spettatori e il 2.8% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 974.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 756.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata In Onda Prima serata.

Preserale, dati dell’1 novembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.060.000 spettatori pari al 20.2%, mentre L’Eredità coinvolge 4.253.000 spettatori pari al 24.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.950.000 spettatori (13.6%), mentre Caduta Libera conquista 2.360.000 spettatori (14.2%).

Su Rai2, dopo TG2 Dossier (269.000 – 2%), Blue Bloods totalizza 507.000 spettatori con il 3.1% nel primo episodio e 800.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 543.000 spettatori (3.5%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine è seguito da 507.000 spettatori (2.8%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.362.000 spettatori (13.3%), a seguire Blob segna 850.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 966.000 spettatori (5.2%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 272.000 spettatori e il 2.1%, e sul Nove Little Big Italy è la scelta di 442.000 spettatori pari al 3.1%.