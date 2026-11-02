“Il viaggio ha dato i suoi frutti”: Gerry Scotti ricorda il momento più difficile della sua infanzia a La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti ricorda di quando sua madre lo portava a San Pellegrino perché crescesse bene vista la corporatura gracile e scherza sul risultato

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IPA Gerry Scotti

Bastano pochi minuti – a Gerry Scotti – per farci sentire a casa. Domenica 1 novembre 2026 il conduttore ha dato il via a La Ruota della Fortuna tirando fuori dal cassetto un ricordo della sua infanzia, con quel fare simpatico e sornione insieme che conosciamo tutti. Una di quelle storie da pranzo della domenica, con una mamma in pensiero, un dottore che dice la sua e un viaggio che a Gerry ha fatto un gran bene.

Gerry Scotti e l’infanzia: il consiglio del dottore e il soggiorno a San Pellegrino

In tanti faranno fatica a crederci: da bambino il presentatore pavese era un piccolo esile e mingherlino, di quelli che tengono i genitori costantemente in pensiero. Il medico di famiglia aveva le idee chiare e suggerì alla mamma di Gerry Scotti un soggiorno a San Pellegrino, la località della Val Brembana celebre per le sue acque e per l’aria buona di montagna. Per una donna di quegli anni, un consiglio simile pesava come una missione da portare a termine a ogni costo.

Il conduttore ha ripercorso quei giorni con il sorriso, chiudendo il racconto con una battuta delle sue: “Il viaggio ha dato i suoi frutti”. Basta osservarlo oggi, con la sua figura imponente e l’energia di sempre, per capire che la cura ha lasciato il segno. Subito dopo, i riflettori si sono spostati su Samira Lui. La valletta si è presentata con un outfit interamente nero e il pancino in vista, e Gerry, con l’aria del papà premuroso, l’ha messa in guardia sulle temperature di novembre visti i primi fiocchi che si sono già posati sulle cime più alte.

La Ruota della Fortuna, puntata del 1 novembre 2026: chi ha vinto e quanto ha guadagnato Isabella

Come da copione, è la voce di Diego Fornaciari a dare il via allo show, mentre Scotti fa il suo ingresso con il piglio da mattatore consumato, rivolgendo un cenno affettuoso a platea e musicisti. C’è spazio anche per un pensiero dedicato alla festa di Ognissanti, prima di conoscere i protagonisti della serata.

A difendere la corona c’è Andrea, che vive a Brescia e porta nel cuore la sua Portogruaro. Le sfidanti sono Isabella e Stefania. Andrea parte deciso e mette in cassaforte un margine rassicurante già dai primi giri, ma la sfida riserva un colpo di scena. Isabella cresce turno dopo turno e, nelle fasi conclusive, piazza le mosse vincenti, scavalcando i rivali sul filo di lana. Lo scettro del gioco passa così nelle sue mani, insieme a un gruzzolo di 14800 euro.

Nell’atto finale della Ruota delle Meraviglie, la nuova regina del quiz sfiora l’impresa e si ferma proprio davanti all’ultimo ostacolo. Gerry Scotti le riserva parole piene di stima, festeggiando il ritorno di una donna sul trono del programma e lodando una performance solida e piena di grinta. Il bottino complessivo tocca così quota 29800 euro.

Una serata che ha regalato emozioni sincere, grazie a un racconto d’infanzia che ha avvicinato ancora di più Gerry Scotti al suo pubblico, anche se – dati i successi degli ultimi anni – non ce n’era davvero bisogno.