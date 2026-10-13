Gerry Scotti svela il suo hobby a La Ruota della Fortuna. Le stelle hanno qualcosa in serbo per lui

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IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

L’oroscopo de La Ruota della Fortuna è ormai un appuntamento fisso del programma di Canale5, e questa volta il tabellone ha riservato una sorpresa a Gerry Scotti.

Il conduttore si è ritrovato a parlare di astrologia e, tra una battuta e l’altra con Samira Lui, ha finito per raccontare una delle sue abitudini nel tempo libero.

Gerry Scotti svela il suo hobby durante l’oroscopo de “La Ruota della Fortuna”

Lo studio de La Ruota della Fortuna è ormai casa per Gerry Scotti e Samira Lui: dopo mesi di puntate giornaliere che non si sono fermate nemmeno durante l’estate, per i due conduttori è facile sentirsi a proprio agio davanti al pubblico e ai concorrenti. Sarà anche per questo che Gerry racconta spesso piccoli dettagli della sua vita privata al di fuori della televisione, come se fosse una chiacchierata tra amici.

Nella puntata di martedì 13 ottobre, la campionessa Giulia da Lecce è tornata in gioco per sfidare Matteo, fisioterapista dalla provincia di Ravenna, e Davide, ingegnere di Roma.

Dopo un piccolo viaggio in terra spagnola grazie alla ricetta dell’empanada gallega, è poi arrivato il consueto momento dedicato all’astrologia, con un tabellone sul segno del Leone. Una definizione che ha incuriosito Gerry, visto che appartiene proprio a quel segno, essendo nato il 7 agosto.

Il consiglio stellare dell’oroscopo de La Ruota della Fortuna è molto chiaro: “Siate pronti per una nuova attività fisica“. Un suggerimento che sembra aver colpito nel segno, tanto che Gerry, dopo diverse puntate con tabelloni dedicati all’astrologia, si lascia andare a una confessione: “Io ormai a queste cose ci credo”, dice il conduttore.

E il motivo è presto spiegato. Gerry si rivede nel consiglio del suo segno: “Domani inizio il nuovo corso di acquagym”, racconta, svelando così un hobby che porta avanti nel tempo libero.

“Ma no, deve fare qualcosa di nuovo, acquagym è già nella lista. Può fare jogging!”, lo ha però ammonito Samira, facendogli notare che le stelle parlano di una nuova attività, non di qualcosa che ha già provato.

“Di nuovo c’è la strada per arrivarci. Ora seguo il corso dagli ottanta in su”.

Giulia si conferma campionessa

Dopo una puntata in cui, nonostante una grande quantità di passamano e bancarotte, i tabelloni hanno messo in mostra tre concorrenti davvero simpatici e preparati, il percorso de La Ruota della Fortuna ha premiato ancora una volta Giulia.

La campionessa, dopo aver indovinato due tabelloni del triplete, ha staccato i suoi avversari con 9mila e 100 euro. Un gruzzolo che è arrivato a ben 16mila 600 euro dopo l’ultimo round.

Giulia accede così a La Ruota delle Meraviglie, dove si è misurata con tre tabelloni a tema Calcio accendendo di verde tutte e tre le buste.

La prima busta aperta conteneva solo 100 euro, e Giulia decide quindi di procedere con l’apertura delle altre buste. La seconda busta conteneva invece 20mila euro, una cifra che Giulia ha deciso di accettare, consapevole di aver già vinto una somma importante durante il suo percorso nel programma. Una scelta che si è rivelata azzeccata: nell’ultima busta c’erano infatti soltanto mille euro.